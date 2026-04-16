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El uno por uno del Betis contra el Braga y las notas en Europa League

El once del Betis contra el Braga
El once del Betis contra el Braga. Kiko Hurtado
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Se acabó el sueño. El Real Betis, que lo tuvo todo en sus manos por momentos, tiró a la basura la que sin lugar a dudas era la oportunidad más importante de su historia para lograr algo gordo en Europa. Goleado por el Braga (2-4). De nuevo los errores individuales y la vulnerabilidad defensiva, impropia de la élite, condenaron las aspiraciones de un equipo que afronta este tramo final de temporada con un panorama desolador.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Betis contra el Braga.

Pau López (1): Esa salida en falso en el 2-2 le perseguirá de por vida. Ahí cambió la eliminatoria. Encajar cuatro goles en unos cuartos de final nunca, nunca, nunca puede ser buena señal.

Bellerín (3): Un coladero. Horrendo en tareas defensivas. Todo lo que hizo bien arriba, llegando con peligro y ofreciendo siempre una opción de pase a Antony, lo empañó con su sufrimiento atrás. Salió derrotado en más del 50% de los duelos.

Bartra (2): Señalado. No vio venir a Llorente (que iba de cara) en la jugada del 2-1 y Carvalho se lo zampa en el 2-2. No hizo ni el amago de molestarle.

Diego Llorente (2): Totalmente superado. ¿Por qué no le gritó a Bartra en el lance del 2-1? Que un futbolista de su envergadura pierda más de la mitad de los duelos aéreos...

Ricardo (3): Habla mucho (y mal) del Betis en esa posición para que juegue todos los partidos importantes. Está ahí, cumple... pero nunca marca la diferencia, rara vez da una cobertura ofensiva y mucho menos es trascendental del centro del campo hacia adelante. Intenta hacer lo suyo, se complica poco y nada más.

Amrabat (2): Un penalti ridículo que condena su partido y quien sabe si su año en el Betis.

Fornals (4): Mucho más reconocible que otros días, sintiéndose cómodo en la base de la jugada y estando especialmente brillante a la hora de lanzar a los extremos al espacio. Suya fue la asistencia a Ez Abde en el segundo. Mucho mejor viendo el fútbol de cara... pero cuando el Betis le necesitaba desapareció.

Fidalgo (6): Hizo una gran primera mitad. Hiperactivo en la presión tras pérdida, transmitiendo agresividad en esa faceta y ofreciendo siempre un apoyo a sus compañeros. Su ímpetu fue clave para robar el balón que habilitó el 1-0 del Betis. Soberbio con balón y dándole equilibrio al equipo. Siete contribuciones defensivas. Tras el paso por vestuarios, como el resto del equipo, se diluyó.

Ez Abde (8): El único con aroma a élite que se vio hoy. Por méritos propios merece empezar a ser considerado uno de los mejores extremos verdiblancos del siglo. Ha llegado a su madurez como futbolista. Puro vértigo, dinamismo, chispa y desborde. Encima ha mejorado la toma de decisiones y potenciado sus virtudes de cara a gol. Hoy, gol, asistencia y otro tanto anulado. Imposible pedirle más.

Antony (3): Es imposible aprobarle, por mucho que marcase gol. Este tipo de futbolistas, por calidad, salario y caché, deben tirar de su equipo cuando más lo necesitan y otra vez volvió a decepcionar. Es otro jugador al que vimos la temporada pasada. No se va de nadie. Sin chispa, sin vértigo y sin capacidad para marcar diferencias. Y como siempre, más empeñado en reclamar que en ser decisivo.

Cucho (2): La nada más absoluta. Es un gran pelotero, pero a un delantero se le mide por su capacidad goleadora y esta sigue dejando muchas dudas. Hoy otra vez estuvo demasiado errático de cara a portería.

Suplentes

Aitor Ruibal (5): Le intentó poner ímpetu y algo de ánimo al ataque verdiblanco, pero la losa mental ya era demasiado grande para su equipo.

Valentín (-): S.C.

Bakambu (2): Ni el comentarista le mencionó.

Nelson Deossa (): S.C.

Pablo García (4): Tuvo un par de arrancadas y casi convierte gol, pero el portero le negó el premio.

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