La versión del Betis sobre la falsa alarma para desalojar La Cartuja contra el Braga

Álvaro Borrego 16 ABR 2026 - 23:35h.

El club explica que el mensaje lo lanzó la UCO y no el propio Betis

Un don nadie

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Totalmente surrealista lo que ocurrió este jueves en los minutos finales del Real Betis - SC Braga. Una escena que por momentos ocasionó cierto pánico y desconcierto entre los aficionados, llamados a desalojar el estadio cuando todavía quedaban unos diez minutos para que concluyese la eliminatoria. Todo ocurrió en el tiempo añadido. Desde la megafonía de La Cartuja se advirtió a los más de 66.000 asistentes que por favor abandonasen el campo, aludiendo motivos de seguridad. En primera instancia generó desconcierto entre los béticos pero los altavoces volvieron a sonar una segunda vez. "Por motivos de seguridad pedimos a todos los asistentes que abandonen el estadio", insistían. El club informa que se trató de un error de la UCO (Guardia Civil) y no de los verdiblancos.

Fue ahí cuando se vivieron ciertos momentos de tensión, sobre todo por el desconcierto de no saber si algo realmente peligroso podía estar ocurriendo. Los aficionados atendieron la advertencia de la megafonía y muchos se apresuraron a abandonar el campo, algunos de ellos incluso corriendo por los vomitorios del campo. La incertidumbre de no saber qué ocurría hizo que esos dos o tres minutos se hiciesen eternos. Mientras tanto, había estupor por comprobar que el colegiado no paraba el encuentro.

Entonces la megafonía actuó por tercera vez, comunicando que solo se trataba de un error. Según la versión del Real Betis esto se trató de un error de la cabina del videomarcador. El mensaje, por cierto, lo lanzó la UCO y no el club. Se equivocaron y en vez de poner el mensaje en portugués para avisar a su afición de que no abandonen el estadio (habitual en todos los partidos europeos), pusieron un mensaje equivocado en español invitando a los aficionados a desalojar el mismo. Se intentó rectificar, pero ya era demasiado tarde. El estadio estaba semivacío.