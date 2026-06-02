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Accionistas Unidos duda de Sergio Ramos y señala a los accionistas del Sevilla: "Vuelve el pacto por la pasta"

Representantes de Accionistas Unidos, en la Junta del Sevilla 2025
Representantes de Accionistas Unidos, en la Junta del Sevilla 2025. Kiko Hurtado
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Accionistas Unidos, uno de los colectivos más activos durante las últimas semanas, ha vuelto a emitir un comunicado mostrando sus pareceres sobre la compra venta del Sevilla FC. En un escrito, ponen en duda las intenciones de Sergio Ramos y su grupo inversor, a la misma vez que insisten en su deseo de que el Consejo de Administración presenten su dimisión. También reiteran las condiciones ideales, a su juicio, para una ampliación de capital, con el propósito de que el sevillismo de base vuelva a salvar a la entidad.

El comunicado de Accionistas Unidos

A la luz de las declaraciones públicas de los protagonistas en la fallida operación de compra/venta del club, (la SAD), donde cada parte implicada solo quiere ganar el relato de los acontecimientos, se puede constatar varias cosas: TODOS los accionistas mayoritarios, los que tienen al club judicializado por cuitas entre ellos, (desde hace 6 años), han cerrado filas en un comunicado, defendiendo EXCLUSIVAMENTE su dinero.

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El PACTO x LA PASTA, tan RUINOSO para el Sevilla FC, ha vuelto a entrar en escena.

Tres preguntas pertinentes hacia las familias mayoritarias que tienen maniatado al club, y la entidad al borde del colapso:

¿Se unirán también en un PACTO de Socios para SALVAR AL SEVILLA de la hecatombe?

¿Retirarán sus demandas judiciales para poner fin a la judicialización del club y sacarán al Sevilla FC de los juzgados?

¿Serán capaces de llegar a un acuerdo de mínimos entre ellos para CONSENSUAR, sin intervención de capital extranjero, un Consejo de Administración, sin los actuales dirigentes (por supuesto), y formado por SEVILLISTAS CUALIFICADOS y donde prime la PROFESIONALIDAD y la capacidad de gestión deportiva?

¿Convocará el Consejo de Administración, de motu propio, sin que haya que forzarla, una JGA Extraordinaria ( antes del 30 de junio), para ofrecer al Sevillismo una necesaria e ineludible AMPLIACIÓN DE CAPITAL para que la afición se implique, como en 1997, en la salvación del club.

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En cuanto a la opinión del Fondo de Inversión, con marcada trayectoria en el «mundo del ladrillo», y manifestada en boca de Sergio Ramos, dos apuntes significativos: cuando se le ha preguntado acerca de su intención (y la del Fondo), de algo tan intocable para el Sevillismo como son los activos inmobiliarios del club, Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y Ciudad Deportiva, José Ramón Cisneros Palacios, la respuesta ha sido:

NO SABE, NO CONTESTA.

Podía haber descartado cualquier operación inmobiliaria y especulativa del estadio:

NO LO HA HECHO. Silencio, cuando menos muy SOSPECHOSO.

Podía haber explicado al Sevillismo, cuál era su proyecto deportivo. NO LO HA HECHO.

El Sevillismo se ha ganado el derecho a ser ESCUCHADO y a ser RESPETADO. No a que se le margine en este difícil trance, con la entidad en grave riesgo de causa de disolución. Con el reloj corriendo en contra de los intereses del club, toca y cuanto antes, esto que decíamos ayer la Federación de Peñas Sevillistas, Biris Norte y Accionistas Unidos.

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Tres cosas que toca hacer y por este orden:

1. REPROBACIÓN, DIMISION Y CESE del actual Consejo de Administración.

2. CONSEJO DE SALVACIÓN.

3. AMPLIACION DE CAPITAL CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.

¿Cómo hacerlo?

Junta General de Accionistas Extraordinaria y MOVILIZACIÓN MASIVA DEL SEVILLISMO.

¡Solo la afición, puede salvar al Sevilla!"

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