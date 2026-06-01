Sergio Ramos responde a la posible denuncia de los accionistas del Sevilla: "No tenemos nada que temer"
El camero aseguró "no haber incumplido" ningún término, a pesar de que los accionistas le reclamen 500.000 euros más gastos
Las grandes familias accionistas del Sevilla FC -Guijarro, Carrión, Alés, Castro y Del Nido Benavente- han solicitado este lunes a Sergio Ramos el pago de una penalización (unos 500.000 euros) por el supuesto incumplimiento del acuerdo, entendiendo los poseedores del paquete mayoritario de acciones que el camero, junto a su grupo Five Eleven Capital, habían incumplido un acuerdo. Un requerimiento que, a juicio del empresario, no deberá abonar, dado que no han "incumplido ningún término que esté dentro de la legalidad".
Sergio Ramos considera que no ha incumplido ningún acuerdo, a pesar de llegar en su día a un acuerdo verbal, y asegura que "no hay nada que temer" al respecto. Cuestionado por la posible denuncia de los accionistas, esta fue su respuesta: "Lo único que te puedo decir a eso es que estamos muy tranquilos. Nosotros en ningún momento hemos incumplido ningún término de la LOI. La conciencia está muy tranquila y no tenemos nada que temer. Ahora os comentaremos en diapositivas en qué punto estamos, pero en ningún momento hemos tenido ningún contrato firmado. Hemos ido leyendo palabras muy determinadas para no incumplir ningún punto".
En ese sentido, Sergio Ramos aseguró no haber firmado ningún SPA, reiterando su convicción por no haber incumplido ningún término: "Nosotros no hemos firmado el SPA (Share Purchase Agreement o acuerdo de compraventa de acciones), por eso no hemos incumplido nada. Hay que ir a la notaría, pero sin el SPA no se puede. Nosotros no hemos incumplido ningún término que esté dentro de nuestra legalidad".
Los grandes accionistas del Sevilla argumentaron en su comunicado que Sergio Ramos había "engañado" al Sevilla FC. Algo en lo que también está en desacuerdo: "Es la primera vez que me siento aquí como empresario y no como futbolista. Siempre me han tenido respeto por encima de todo. Hay palabras fuera de tono pero que cada uno se exprese como considere. Dicho esto, nosotros hemos hecho una oferta con la recomendación de nuestros asesores pero de LALIGA, que algo sabe. La verdad solo tiene un camino, tenemos la conciencia muy tranquila de que el Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones".
Sergio Ramos solicitó a los accionistas que hagan un esfuerzo: "Por eso le pedimos, y le pido yo personalmente a los accionistas, no que pierdan ni que la acción se pague a menos, sino que haga un esfuerzo como nosotros, y nuestro grupo inversor, ampliando el capital para la viabilidad del club, que es lo más importante. Ellos, con un formato de operación ya prácticamente apalabrado o habían hecho sus números, entiendo que puedan tener esa reacción. Pero, si lo más importante es el Sevilla, les pedimos que nos ayuden para rehabilitar la situación del Sevilla. No estamos robando, estamos diciendo que nos ayudéis a reflotar la situación que tiene el Sevilla, con dos cosas: que la acción se va a pagar al mismo precio, a 3175, y 2, que lo vais a cobrar con esa garantía. Un poco más tarde, sí, un poco más tarde, pero cuando haces una due diligence tan grande, te das cuenta. La gente dice que hemos cambiado hace una semana, pero no hemos cambiado, nos hemos dado cuenta de las necesidades del Sevilla, recomendadas por LALIGA y nuestro equipo de asesores".
Five Eleven Capital siempre estuvo con ellos: "El grupo inversor siempre ha estado con nosotros. Siempre hay muchas filtraciones que faltan a la verdad, por no decir que es mentira. Nuestro inversor sí ha estado, otra cosa es que haya intereses ajenos, que no voy a especificar. Siempre ha estado. Cuando hemos tenido que poner la prueba de fondo hemos tenido una prueba de un banco internacional, han podido comprobar de sus ojos que el dinero estaba totalmente, por parte del banco Santander y otros bancos, ilimitado, para hacer la operación de inmediato. Me veo en la obligación de presentar al sevillismo la oferta que traemos, que es muy interesante. Entendemos que, si no se da, es porque debe haber una ampliación de capital de 120 millones, y independientemente que supere una oferta supere la nuestra, de 359 en el primer caso, y 362 en el segundo, cambiando los cobros".
Hay premura por vender al Sevilla: "El tiempo corre en contra. La ampliación de capital se debe hacer antes del 30 de junio, y todo lo que sea pasar de eso creo que es muy perjudicial. La situación económica del club es muy delicada. A mí me gustaría que se resuelva cuanto antes porque hay muchos pasos que dar pero no se puede dar el segundo sin dar el primero, que sería la venta del club. No depende de nosotros. Sigo aquí, con la capacidad financiera, que ya la hemos demostrado, para ponernos al frente del club lo antes posible".
Sergio Ramos sigue con ilusión: "Qué siente de los sevillistas: "Nosotros, y yo personalmente, sigo muy muy ilusionado con la compra del club, sobre todo por el crecimiento que debe tener el Sevilla en los próximos años. Son momentos duros, sí, los cuales estamos acostumbrados porque tenemos detrás una solidez de ruedas de prensa, de vivencias deportivas. Al final el fútbol me ha hecho, a lo largo de mi carrera, tengo casi un máster de este tipo de presiones. Esta es diferente al resto porque es muy personal, es el Sevilla y una oportunidad de ayudar en una situación muy delicada al club de tus amores. Nosotros, como te he dicho, seguimos estando aquí. Ofrecemos una oportunidad muy buena para los accionistas, aunque sea en dos cobros y no en uno. Que sean partícipes de la ayuda que estamos prestando al Sevilla. Debe haber pocas cosas más ilusionantes que, siendo sevillista, no solo vender, sino ayudar a los nuevos propietarios a poner al Sevilla donde se merece. No es muy agradable. Estoy muy agradecido de todo el apoyo del sevillismo. Sevilla es mi casa y estoy entre Sevilla y Madrid. Notas la necesidad de la gente, que puede pensar de una manera u otra, pero el cariño y la ilusión con la que me tratan por estar vinculado al Sevilla y poder coger el club para que se sanee nuevamente".