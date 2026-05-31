Accionistas Unidos solicita el cese del Consejo del Sevilla y pone condiciones para la ampliación de capital

Álvaro Borrego 31 MAY 2026 - 12:19h.

Accionistas Unidos ha emitido un comunicado, suscrito y compartido conjuntamente junto a la Federación de Peñas y Biris Norte

La penalización económica que será requerida a Sergio Ramos por el incumplimiento de lo acordado

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Accionistas Unidos ha emitido un comunicado, suscrito y compartido conjuntamente junto a la Federación de Peñas y Biris Norte. Con el lema de "No sois vosotros, ni vuestro dinero, es el Sevilla Fútbol Club, el escrito hace una llamada a la movilización por parte del sevillismo, reiterando su propósito de solicitar la dimisión del actual Consejo de Administración además de esbozar ciertas condiciones para que la más que posible ampliación capital se dé en unas condiciones similares a las de 1997. El comunicado es el siguiente:

"Tras el esperpéntico fracaso de la operación de compra/venta del club a un fondo de inversión extranjero, para el SEVILLISMO, lo prioritario AHORA, para la ESTABILIDAD de la entidad, son tres cosas y por este orden:

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1. REPROBACIÓN, DIMISION Y CESE del actual Consejo de Administración.

Solicitaremos y buscaremos el apoyo accionarial legal, para convocar una reunión URGENTE y EXTRAORDINARIA de la JGA en el periodo de tiempo más breve posible.

2. CONSEJO DE SALVACIÓN UNITARIO Y CONSENSUADO

Volvemos a insistir en la RESPONSABILIDAD de las familias mayoritarias para que, entre todos ellos, y de manera UNITARIA y CONSENSUADA, releven a los actuales gestores y nombren un NUEVO Consejo de Administración, formado por sevillistas eficaces y productivos, sin capital extranjero, que reformule completamente la gestión del club y donde prime la PROFESIONALIDAD, la eficacia, la capacidad de gestión y la experiencia. En ese nuevo CA tiene que estar (Ley del Deporte vigente), un miembro (independiente y no remunerado),en representación de la afición.

3. AMPLIACION DE CAPITAL.

Trabajaremos para que la necesaria y urgente Ampliación de Capital, se dé en las mismas condiciones que en 1997, de forma que se excluya el DERECHO de SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, para los accionistas mayoritarios, y que sea el Sevillismo (socios, abonados y sevillistas en general), quien acuda, una vez más, en rescate del club ampliando el mapa accionarial al Sevillismo de base.

No hacerla, es entrar en causa de disolución o entrar en concurso de acreedores.

MOVILIZACIÓN DEL SEVILLISMO.

Para lograr estos tres objetivos, encaminados todos ellos a SALVAR al SEVILLA FÚTBOL CLUB de la ruinosa situación deportiva y económica de la entidad, la afición, que una vez más ha sido un factor determinante en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán para que el SFC haya podido conservar la categoría, tendrá que movilizarse de nuevo.

Promoveremos, y alentaremos, junto con otros colectivos de base del sevillismo, cuantas medidas de MOVILIZACIÓN PACÍFICA y LEGAL, sean necesarias a corto plazo, para apartar a los actuales gestores de la entidad y la llegada de un nuevo proyecto riguroso, solvente, eficaz y ganador.

Estamos en un momento histórico, crítico y transcendente en la historia del club. Toca defender el legado de varias generaciones que nos han dejado, hasta ahora, un SFC sin especuladores ajenos al sentimiento Sevillista.