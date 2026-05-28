Basilio García Sevilla, 28 MAY 2026 - 12:07h.

El Sevilla tiene cerradas dos incorporaciones y la maquinaria vuelve a funcionar

García Plaza confirma, con cautela, una planificación austera en el Sevilla: "Muriqi no puede venir"

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No ha acabado el mes de mayo, han pasado cinco días desde que acabó LALIGA EA SPORTS, pero el tiempo ya se le está echando encima al Sevilla FC de cara a planificar la temporada 2025/26. Tanto el club como el entorno estaban muy pendientes de lo que iba a suceder esta semana, con respecto a la posible venta de la propiedad a Sergio Ramos y el grupo que encabezaba el camero, pero el acuerdo ha saltado por los aires y ya no hay tiempo que perder. El periodo de exclusividad expira el 31 de mayo, y aunque milagrosamente se encarrile una negociación que dan por rota, es imposible que haya ‘fumata blanca’ antes del domingo.

En esta situación, no queda otra que reactivarse, con dos personas como cabezas visibles en el apartado deportivo. Por un lado, José Ignacio Navarro es el que está al mando de la dirección deportiva de manera interina. Entre los actuales gestores, la opinión sobre el sevillano es muy positiva y, de hecho, es quien lleva dirigiendo el departamento en los últimos meses, una vez que Antonio Cordón empezaba a tomar la rampa de salida del Sevilla. De hecho, ha sido habitual verle responder a las retransmisiones televisivas durante prácticamente toda la temporada, con escasas intervenciones del que era ‘su jefe’.

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No significa esto que Navarro vaya a ser el director deportivo para la próxima temporada, no se ha hecho oficial, pero tiene muchas papeletas para que así sea teniendo en cuenta la fecha y que en el club no se han hecho movimientos para buscarle un sustituto. El Sevilla tiene cerrados los fichajes de Juan Iglesias y Arouna Sangante, que llegan libres del Getafe y el Le Havre, y en los últimos días ha reflotado el nombre de Alberto Reina, el jugador del Real Oviedo que, curiosamente, está representado por la agencia de René Ramos. Una incógnita es lo que sucederá con Patrik Mercado.

Y Luis García Plaza

El Sevilla tiene entrenador confirmado para la temporada 2026/27. Según ha podido confirmar ElDesmarque, Luis García Plaza se encuentra muy motivado con poder coger las riendas del equipo nervionense desde el inicio de la temporada, con el reto de evitar el sufrimiento de la recién finalizada.

Al lograr la permanencia, el contrato del técnico se amplió hasta el 30 de junio de 2027, y todo se está aclarando para que sea el que inicie la temporada. Su sensación es esa, la de continuidad, y promete, por cierto, hacer un equipo reconocible desde el primer momento que vaya creciendo a lo largo del año. Su especialidad, tal y como ha ido recordando en las últimas ruedas de prensa que ha ofrecido.

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El madrileño, que vive en Altea, no ha hecho aún las maletas para marcharse de vacaciones y sigue esperando a la resolución final. Aún cabe esperar al día 31 por si se produce un giro radical de última hora, pero todo hace indicar que podrá regresar a casa la próxima semana con la tranquilidad de que en julio regresará para iniciar la pretemporada con el Sevilla. En su cabeza ya está la planificación, como demostró en su intervención radiofónica del pasado lunes, y también que toda decisión tendrá que pasar por la austeridad económica ante la situación del club. La peor que se ha encontrado desde sus inicios como entrenador de élite en el Levante UD. Y aún así, asume el reto.