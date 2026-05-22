Basilio García Sevilla, 22 MAY 2026 - 12:17h.

El madrileño analiza en la previa el último partido de la temporada y su futuro en Nervión

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En estos momentos, nadie sabe qué va a pasar con el Sevilla FC. Ni siquiera su entrenador, un Luis García Plaza que está muy pendiente de todo el asunto de la compraventa de la propiedad del club. De lo que suceda, dependerá su futuro, pero avisa que ya van tarde.

El entrenador madrileño ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido ante el Celta de Vigo desde el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que ha podido ser su último día en el coliseo nervionense. De momento, García Plaza no se volverá a casa cuando acabe la temporada, y esperará acontecimientos desde la capital hispalense. “Estoy viviendo cosas muy diferentes a las que he vivido en mi carrera. Soy un tío de armar proyectos, de ir creciendo poco a poco con los equipos. Estoy viviendo una situación, que soy el entrenador del Sevilla sin saber. Puede entrar un grupo diferente y que deje de serlo. Esperar acontecimientos y nada más”, expresaba.

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“Os voy a abrir un poco mis sensaciones. Lo que pienso de verdad. Llevo poco aquí, pero tienes tu corazoncito sevillista. Yo quiero lo mejor para el Sevilla, si lo mejor es que entre alguien de fuera y tenga que salir yo, estaré contento. Si no es así, tenemos que saber cuanto antes por donde tirar. Somos un equipo que vamos a ir a la guerra con una economía de las más bajas de LALIGA. Cuanto antes nos movamos mejor. Si me tengo que ir, todo el cariño de los sevillistas lo llevaré en mi corazón. Estamos parados, no podemos sacar el talonario. El futuro es de mucho sufrimiento para hacer un equipo y traer jugadores, el objetivo va a ser salvarnos cuanto antes mejor, no sufrir por lo menos. Necesitamos hablar con jugadores, iniciar, cuando va a comenzar la pretemporada… y está todo parado. No puedo decir al club que fiche cuando leo que el plazo termino el viernes. Si es para bien, me iré con la cabeza alta de haber colaborado de que ese grupo llegue con el equipo en Primera, y si no, necesito ponerme a trabajar. Vamos con retraso, con desventaja económica con los rivales, y si hay cuatro o cinco futbolistas libres, como se escapen, no podemos ir al mercado a un traspaso. Ojalá todo se acelere, no por mí, por el Sevilla”.

Luis García Plaza reconoció que se quedará en la ciudad hasta que no sepa con certeza qué va a pasar con su futuro. “Si sigo tendremos tiempo de hablar largo y tendido. El objetivo, ojalá me sorprendiesen, va a ser no sufrir. Estamos todos parados. Yo no me voy a ir a casa, porque después me tengo que hacer otro viaje Altea-Sevilla en coche. Me voy a quedar aquí hasta que se solucione. No por mí, pero sobre todo por el Sevilla. Si eres un club como era antes el Sevilla, con el mazo, da igual. A ver quién está libre, quién nos pueden ceder, cómo hacer encaje de bolillos… Es lo que me han transmitido. Ojalá podamos saberlo cuanto antes. Vamos a Vigo, a ganar, y después ya veremos el futuro por dónde sale”.

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Una semana distinta. “Diferente, a nivel de entrenamientos. Hemos tenido dos días libres, y después empezar a situarnos, en intentar jugar un partido para ganarlo. Vamos a un rival que tiene competición europea asegurada, no Europa League o Conference, por lo que van a jugar a tope. Tenemos que hacer un buen partido, seguir con ese nivel. Es normal que cuando consigues un objetivo tan tenso… han ido de menos a más y espero que hagamos un buen partido, si no me llevaría una decepción. No hablo de ganar, que compitamos como lo estamos haciendo. Nos queda ese ultimo partido y hay que estar satisfecho de lo conseguido, hablo de mí, de mi época, y veremos a ver”.

Su paso por Sevilla. “Han sido las seis semanas más intensas de mi vida. Conocer a un equipo. No es lo mismo verlo en la tele que estar dentro, tienes que conocer a la gente. Se juntaron dos cosas, una sensación de felicidad muy grande y también de alivio. Acepté un reto muy complicado, por el peso que tiene el Sevilla FC. Venir a uno de los más grandes de España a intentar que no caiga, no a ganar un título, y además en poco tiempo. Ese peso lo llevabas. Orgulloso de estos ocho partidos, espero terminar orgullos de los nueve. Ojalá podamos subir puestos, por prestigio”.

Azpilicueta jugará en Vigo. “Hay bajas, Juanlu con cinco amarillas, Januzaj lleva tres días malísimo, de enfermedad, y Mendy sufrió un golpe muy duro en el tobillo y es baja. Castrín llegó muy justo a Villarreal, el otro día terminó muy cansado en una zona y tenemos esas cuatro bajas. Lo normal es que entre César, como hicimos en Villarreal. Ya me lo comunicó hace unos días, porque hablamos mucho de fútbol, ha sido un honor dirigir a un jugador como César. Ejemplo en muchas otras cosas. Me hablaron de él cuando empezó en Osasuna, un amigo en común me dijo ‘este es pata negra’. No se me olvidará. Hace muchos, muchos años. He coincidido en su final y es pata negra, merece la pena haber coincidido con él. Le deseo lo mejor en su vida y mañana va a jugar. Los demás, no lo sé, veremos cómo va evolucionando todo”.

Prepararse tras lograr la permanencia. “Después de conseguir el objetivo, fue una pena no puntuar y cuando vi la jugada del gol, más todavía. Llevo aquí ocho partidos y… ostras, desde el principio. El gol de Luci que era el 2-0, las expulsiones de Oviedo… menos mal que no nos hizo falta. Me pegó un bajón después del partido, soy un enfermo de esto, pero no vi el partido, estaba agotado. Hemos ido cogiendo energía y los entrenamientos han ido bien. Somos el Sevilla FC, este escudo y esta camiseta la tenemos que defender siempre. Siempre es mejor quedar cuanto más arriba mejor. Vamos a competir ante un gran rival, felicitar al Celta. Están construyendo algo de futuro”.

El Celta. “En casa no están sacando los resultados, pero están haciendo una temporada muy buena. Es un equipo con una estructura de juego muy clara, tenemos que saber muy bien donde tenemos que presionar y después que nos dure la pelota. Tienen jugadores de mucha calidad, Iago, Borja Iglesias… Va a ser un partido difícil, pero también lo era el de Villarreal. Se ha visto una evolución del equipo y a veces no puedes ganar siempre. Espero ver esa línea mañana”.

El adiós de Cordón. “No puedo valorar a Antonio en una temporada. En estas ocho jornadas le tengo que dar las gracias. Primero, confió en mí. Ayer me dijo ‘le has echado un par de huevos’. Nos ha dado mucha tranquilidad. No he planificado fichajes, puedo haber de estas ocho jornadas, me ha apoyado y me ha dado tranquilidad. Solo puedo darle las gracias, apostó por mí para venir a un club grande como este”.