Nico Guillén, el 'último' regalo de Luis García Plaza

Pepe Jiménez Sevilla, 21 MAY 2026 - 10:47h.

El técnico dirigió la que podría ser su penúltima sesión con el Sevilla

Nico Guillén, ante la hora de su debut

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Los días de Luis García Plaza en el Sevilla, a menos que todo gire de manera radical, parecen estar contados. El técnico ex del Alavés ya ha deslizado que no seguirá en Nervión y este mismo viernes se espera que ofrezca algunos detalles más sobre su futuro. Tras conseguir la salvación y resucitar a un equipo que parecía condenado al descenso, el entrenador podría dejar en Nico Guillén su último regalo para el público hispalense.

Porque fue hace semanas cuando García Plaza reconoció que le gustaba mucho el fútbol del joven canterano, le llevó convocado incluso, pero argumentaba que la delicada situación del equipo no era, ni mucho menos, la mejor para ofrecerle minutos.

Con el equipo salvado, y con el Sevilla C descendido, el técnico ha vuelto a llamar a Guillén y todo apunta a que el joven podría debutar con el primer equipo este mismo fin de semana.

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A la espera de la comparecencia del técnico este viernes, todo apunta a que el chico formará parte de la convocatoria y si no parte como titular, algo realmente complicado, sí podría tener algunos minutos en Vigo, ante el Celta.

Si esto finalmente se produce, sería el último -a menos que siga- regalo de Luis García Plaza al sevillismo, después de conseguir la mejor versión de Castrín o dar posibilidades a jugadores como Manu Bueno.

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Mendy, Januzaj y Nianzou podrían no jugar más con el Sevilla

Los que parece que no volverán a jugar con el Sevilla, a menos que se ejerciten este viernes con el grupo, son Batista Mendy, Adnan Januzaj y Tanguy Nianzou -aunque él sigue teniendo contrato-.

Ninguno de los tres participó en la sesión de este jueves y todo apunta a que no irán convocados para el encuentro ante el Celta, cerrando así una triste etapa como jugadores del Sevilla.