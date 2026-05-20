Basilio García Sevilla, 20 MAY 2026 - 11:27h.

El onubense ha sido la principal novedad del entrenamiento de este miércoles

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Con el Sevilla FC ya salvado, el futuro se mira de otra manera. La propiedad de la entidad puede cambiar de manos en las próximas semanas, hay que buscar un nuevo director deportivo tras la salida de Antonio Cordón y el partido ante el Celta de Vigo con el que concluye la temporada ha pasado a ser intranscendente. Con todos esos ingredientes, una de las noticias ilusionantes para el sevillismo podría ser el debut de Nico Guillén con el primer equipo.

El onubense es una de las grandes perlas de la cantera sevillista, renovó el pasado mes de enero en una operación adelantada por ElDesmarque, y aunque tiene contrato hasta 2029 y la cláusula de rescisión asciende a 30 millones de euros, ya está siendo monitorizado por varios clubes grandes europeos. De hecho, el FC Barcelona le tentó antes de ampliar su contrato con la entidad nervionense. Todo ello sin llegar a debutar en LALIGA EA SPORTS.

Sin embargo, eso puede cambiar este fin de semana. Nico Guillén ha sido la principal novedad en el entrenamiento del primer equipo con el que Luis García Plaza ha empezado a preparar el partido ante el Celta. Para el Sevilla es intranscendente, más allá de poder acabar la temporada en un puesto más alto y lo que eso supone en cuestión dineraria, por lo que puede ser una gran oportunidad para que el futbolista de 18 años debute en la élite.

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El compromiso de Nico Guillén

Los amantes de la cantera han podido comprobar durante toda la temporada que Nico Guillén es una de las grandes perlas que atesora el club blanquirrojo. No solo por su calidad y su desempeño en el césped, sino por su compromiso con la entidad. En edad juvenil, le tocó subir a jugar en un Sevilla Atlético muy necesitado -26 partidos, dos goles y dos assitencias-, pero el primer filial no fue capaz de lograr la permanencia. Una vez que se consumó el descenso, el jugador bajó al Sevilla C -tres partidos completos y un gol- para ayudarle a lograr una salvación que tampoco se produjo.

Entre tanto, ha ido alternando los entrenamientos con el primer equipo y también su participación recurrente en las categorías inferiores de la selección española, ascendiendo a la sub 19 el pasado mes de enero. En pretemporada estará en dinámica del primer equipo, como el año pasado, y después habrá que tomar decisiones en cuanto a su futuro más cercano. Ahora, en el presente, tras varios amagos y haber entrado únicamente en la convocatoria del partido ante la Real Sociedad, está ante su oportunidad de debutar, al fin, como jugador del Sevilla FC.