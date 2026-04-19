Pepe Jiménez Sevilla, 19 ABR 2026 - 12:10h.

Nico Guillén, elegido entre los 60 mejores jóvenes del mundo por el prestigioso medio 'The Guardian'

Nico Guillén juega este domingo con el Sevilla C, en una complicada situación clasificatoria

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Hablar de Nico Guillén a estas alturas no es hablar de un desconocido. El jovencísimo futbolista del Sevilla se ha ido ganando el respeto poco a poco, se ha asentado en el Sevilla Atlético y ahora, como sucedió con Matías Almeyda, se ha colado en el radar de Luis García Plaza como opción para el primer equipo. Pero antes, con tantos días sin élite, el chico vuelve al Sevilla C para ayudar a sus compañeros.

Aún en edad de juvenil, Nico Guillén juega este domingo con sus compañeros del Sevilla C para intentar ayudarles para conseguir tres puntos que le alejen de la zona de descenso en la Tercera RFEF (actualmente los sevillistas están en zona de descenso).

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Junto a Bakary Sow y Manuel Ángel, Nico Guillén ha sido el refuerzo del Sevilla C ante el Cádiz Mirandilla, equipo colocado en la zona alta de la clasificación y que lucha por subir de categoría de cara a la próxima temporada.

Nico Guillén y el increíble salto al primer equipo

Este paso atrás podría ser el paso previo a dar el increíble salto al primer equipo, situación que, en LALIGA EA Sports, se ha ido resistiendo este curso a pesar de su habitual aparición con los mayores en los entrenamientos.

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Matías Almeyda le tenía un enorme aprecio y siempre le señalaba como uno de los jugadores llamados a formar parte de la élite en unos meses. Luis García Plaza no ha tardado en demasía en fijarse en él, pero ahora toca encontrar el momento idóneo para que los caminos de la Primera División y Nico Guillén se crucen.

Si nada cambia en demasía, Nico Guillén, junto a otros como Miguel Sierra, está llamado a formar parte de la pretemporada del próximo curso, pero el chico quiere hacerlo con el debut en Primera ya en su cartera.