David Torres 06 JUN 2026 - 19:44h.

Ha coronado el anillo con una bandera del club y una Senyera; sigue cumpliendo los plazos pactados con el Ayuntamiento

El CSD cita a Valencia y Vigo como sedes mundialistas, aunque es la FIFA quien decide

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ValenciaEn el día que se ha conocido que el CSD da trato de sedes mundialistas a Valencia y Vigo, el Nou Mestalla ha completado hoy mismo el anillo de compresión que sostendrá la enorme cubierta que cubre el estadio valenciarista. Ha sido el propio Valencia quien lo ha anunciado en redes y ha colgado una bandera del club y una Senyera para celebrarlo.. Con esta con esta ejecución, el Valencia sigue cumpliendo los hitos marcados en el cronograma que firmó con el Ayuntamiento y, por tanto, se mantiene la previsión de que el estadio esté terminado en julio de 2027 para empezar la temporada 2027-28.

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Así es la cubierta

El anillo de compresión y los 50 pilares de acero que sujetarán la gran cubierta del Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para verano de 2027, ya han sido instalados.

El club informó este sábado de este avance, que supone un nuevo progreso en la construcción de un estadio que ya ultima la instalación de los detalles finales previos al izado de la gran cubierta que protegerá los 70.044 asientos que tendrá nuestra nueva casa valencianista.

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La cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por esos 50 pilares de acero S355, que constan de 38 metros de altura y un peso de más de 30 toneladas cada uno.

Además, en las últimas semanas se ha completado el montaje de los andamios auxiliares para la instalación de los cables del anillo de tracción, así como se ha avanzado en las protecciones de la grada para el despliegue de los cables radiales, de los cuales ya hay diversos implementados.

El siguiente paso

El siguiente paso en términos jurídicos y administrativos será la obtención de licencias de la zona comercial para poder acoplarla y adecuarla lo suficiente para que se pueda acceder al estadio. No corre prisa en construir las dos torres, (una de 20 plantas en la zona más próxima a la Avenida Cortes Valencianas y otra de 16 pisos en el extremo que recae a Nicasio Benlloch en las que habrá un hotel, oficinas y galería comercial hasta ocupar los 41.700 metros cuadrados); sino en tener la licencia para poder adecuar la zona la zona a la altura de la calle y se pueda acceder y evacuar el recinto deportivo cuando sea necesario.