David Torres 06 JUN 2026 - 08:01h.

El Valencia CF tiene una red de 20 scouts en nuestro país

Ni director deportivo, ni secretario técnico: el perfil exacto que busca el Valencia CF para el mercado español y dos nombres más

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ValenciaEl Valencia CF sigue buscando un jefe de reclutamiento para el mercado español. El trabajo se centra en buscar un hombre fuerte para el mercado nacional que, además, debe ser el principal vivero de los fichajes que busca el conjunto de Mestalla para la temporada 2026-27. Pero claro, el tiempo se le ha echado encima, el mercado de fichajes ya está aquí y además se busca que el grueso de la plantilla sea español. Por eso, el Valencia CF ha tomado una decisión transitoria.

El perfil que se sigue buscando

El perfil que se busca un técnico, un hombre fuerte para el principal vivero de jugadores del club pero que complemente la red de ojeadores internacionales que implementó Ron Gourlay cuando llegó. En ella, bajo la tutela de Lisandro Isei y Hans Gilhaus, se encargó de Europa y Andrés Zamora, de Suramérica. Gracias a ella se han generado los dos primeros fichajes para la temporada que viene y llegaron Justin De Haas y Aliou Dieng, dos futbolistas desconocidos para el gran público valencianista y que se incorporarán este verano a la disciplina del conjunto de Mestalla.

Gourlay se puso un plazo, que se ha sobrepasado. El pasado cinco de febrero, el escocés habló abiertamente de la estructura deportiva y de qué funciones debía desempeñar ese nuevo fichaje para el mercado español. "Pensamos en cubrir un puesto de dirección que se encargue del mercado en España. El hacerlo en plena ventana de invierno no era el momento correcto, esto formará parte de la segunda fase, y será en uno o dos meses. Llenaremos esta vacante en un plazo de 30-60 días", explicó antes de perfilar sus funciones: "La clave es identificar a los jugadores antes de que sean estrellas porque no podemos gastar millonadas en futbolistas. Para ello, es importante reforzar la inteligencia de datos”.

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Quién manejará el mercado español en el Valencia CF

Mientras esa búsqueda llega a buen puerto, será Lisandro Isei ayudado por Manuel Ruz, que coordina una red de 20 scouts en e mercado español quien se encargue de cubrir este área geográfica. Ruz apenas participó en los títulos del doblete, aunque formó parte de la plantilla en 2004-05. Empezó como entrenador en la escuela y fue subiendo hasta trabajar en la secretaría técnica del club desde hace años. Tras el adiós de Corona, siguió en el club y se integró junto a los fichajes de Gourlay. Ruz ha estado integrado en la estructura de la secretaría técnica y departamento de scouting del Valencia CF desde hace varias temporadas y ahora está enfocado en el mercado español.

Entre otras cosas, en el Valencia CF hay prisa por fichar al nuevo pero sabe que, con la estructura actual se controlan otros mercados y que, sin un jefe de reclutamiento para el mercado español llegaron doce futbolistas en enero para el primer equipo y el VCF Mestalla; porque este nuevo secretario español debe controlar también las categorías inferiores. Desde juveniles hasta la élite.