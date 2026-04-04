David Torres 04 ABR 2026 - 09:02h.

Se busca un candidato que conozca el mercado español

El casting para el director deportivo del Valencia CF sigue: sin prisa, pero sin pausa

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Valencia“Ya hablé de la estructura deportiva en octubre. La primera fase de cambios ya está completada y pensamos cubrir de un puesto que se encargue, específicamente, del mercado español en el futuro más inmediato, pero hacerlo en el mercado de fichajes no es lo correcto. Eso se hará en la fase 2 y en un plazo de uno a dos meses (30 a 60 días)", decía Ron Gourlay el pasado cinco de febrero. Hoy acaba ese plazo y la búsqueda lejos de haber concluido, sigue por unos derroteros distintos. De hecho, el casting para el director deportivo del Valencia CF sigue: sin prisa, pero sin pausa, tal y como ha venido informando ElDesmarque. Se busca un técnico que conozca el mercado español y pueda ayudar en la selección de perfiles de los refuerzos.

Gourlay acotó la búsqueda y definió el perfil

Aquel cinco de febrero (este domingo se cumple un año), Gourlay además de reforzar a Carlos Corberán, habló abiertamente de la estructura deportiva que, de momento, cuenta con la llegada de Lisandro Isei con Hans Gillhaus y Andrés Zamora como primera fase y que, tras ratificar a Carlos Corberán, buscaba una segunda fase. “En cuanto a Corberán, es entrenador y su cometido es el de entrenador al equipo. Hemos articulado toda una infraestructura a su alrededor que se encarga de identificar a los jugadores que se ajusten a la filosofía del Valencia CF, pero estamos, todavía, en fase de transición. Cambiamos el modelo porque veía que necesitábamos cambios en cómo veíamos el mercado del fútbol. La clave es identificar a los jugadores antes de que sean estrellas porque no podemos gastar millonadas en futbolistas. Para ello, es importante reforzar la inteligencia de datos y, en cuanto, al director deportivo es un poco distinto porque es un puesto intermedio entre el mío y el de entrenador. Seguimos analizándolo, pero, ahora mismo, no podemos hacer ningún anuncio”. Ni hace dos meses... ni ahora. El Valencia CF; por el dinero que ofrece, busca un técnico que controle el mercado, que pueda contactar con jugadores y agentes, pero que no tenga las atribuciones para cerrar las operaciones pues de eso se seguiría encargando Gourlay.

¿En qué punto está la búsqueda del director deportivo?

En este período (y antes incluso), el Valencia CF sondeó a varios candidatos. Algunos nombres han sonado como David Cobeño, Manu Fajardo, José Viñas, que acaba de dejar el Schalke 04, o Mikel Martija, ex del Racing, Andrés Pardo (Leganés), según 90 minuts y hasta Vicente Rodríguez, que está en la casa. Sin embargo, la premisa ahora es más acertar que tener prisa. El mercado 2026-27 está avanzado ya: se han fichado dos jugadores (Dieng y De Haas, lo nunca visto con Meriton) y las principales renovaciones están claras: Guido Rodríguez y Stole Dimitrievski.

Para decidir si siguen o no estos jugadores y otros como Unai Núñez, Cömert, Thierry, Ramazani o Beltrán no se necesita alguien que controle el mercado español, que es lo que se busca.

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Faltan por supuesto muchas operaciones por hacer: lateral derecho, hombres de banda y posibles refuerzos que, normalmente, deberían salir del mercado español, principal vivero de los refuerzos del Valencia CF. De ahí que la búsqueda del director deportivo se afronte sin prisa, pero sin pausa.