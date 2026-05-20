Pablo Sánchez 20 MAY 2026 - 08:56h.

La mala relación entre Mbappé y Bellingham, reflejada en dos gestos que ni David Alaba pudo solucionar

El lateral coincidió con los tres en el vestuario parisino

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La polémica temporada del Real Madrid ha dado para muchos debates y uno de ellos gira alrededor del comportamiento y el esfuerzo físico de futbolistas como Kylian Mbappé. Su rendimiento esta temporada, lesiones a un lado, abrió de nuevo el debate en el mundo del fútbol del rendimiento de las estrellas en sus respectivos clubes. Precisamente, no hace muchos años, el francés coincidió con otros dos astros del balompié como Messi y Neymar en el PSG. Ese vestuario también contó con la presencia de algún jugador español como Juan Bernat.

A sus 33 años, Bernat puede presumir de haber compartido vestuario con algunos de los mejores jugadores del mundo en clubes de altísimo nivel. Sirven de ejemplo el Bayern Múnich o el mencionado PSG. En el conjunto francés coincidió con la época en la que Mbappé, Mesis y Neymar eran las figuras del club francés.

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Por ello, y a colación del rendimiento de algunos futbolistas como Mbappé esta temporada, el lateral respondió en El Larguero a una incómoda pregunta de Manu Carreño. La cuestión no era otra que responder a quién corría más de los tres durante su etapa en el PSG. Bernat no pudo evitar sonreír al contestar.

La respuesta de Juan Bernat

"Pregúntaselo al preparador físico. No sabría decirte. En los partidos de Champions apretaban algo más. Ahí se notaba. Llegamos a la final en el Covid contra el Bayern. Podemos decír que sí, ahí ahí", expresó. "Los resultados sí, se está viendo. Hoy en día el fútbol es muy físico, tienen que correr todo tanto en ataque como en defensa. En defensa les cuesta un poco más. Hoy en día Champions, Europa, si no corren todos...", agregó sobre los éxitos recientes del PSG de la mano de Luis Enrique, que curiosamente han coincidido con la salida de Mbappé rumbo al Real Madrid hace ahora dos temporadas. Cuando menos, llamativo.