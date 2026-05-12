Fran Fuentes 12 MAY 2026 - 15:17h.

El extremo del Bayern se impone a jugadores como Cherki o Upamecano

Toni Kroos califica de "inaceptable" la situación del Madrid y desvela su jugador favorito de la actual plantilla

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La temporada de Kylian Mbappé, pese a que se mantiene como pichichi de LALIGA a expensas de lo que haga Vedat Muriqi, está lejos de lo deseado por los aficionados del Real Madrid. El delantero, entre lesiones y acusaciones de borrarse de los momentos clave de la temporada y su vida extradeportiva junto a su pareja, Ester Expósito, por la cual es más noticia que sobre el césped, ha recibido numerosas críticas. Incluso sus propios compañeros cuestionan al francés y habría perdido el respaldo del vestuario por su actitud. Por si eso fuera poco, hasta en Francia se han olvidado de él, poniendo por delante a un jugador como Michael Olise.

Y es que la UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) ha galardonado al extremo del Bayern de Múnich como el mejor jugador francés de la temporada fuera de la liga francesa. Olise acudió a la gala de la asociación de los futbolistas de Francia, en la que el atacante se impone a otros futbolistas como Rayan Cherki, Dayot Upamecano o Aurélien Tchouaméni, compañero de Kylian Mbappé en el Real Madrid.

El momento crucial de Kylian Mbappé con el Mundial en el horizonte

En la misma, se le entregaron otros premios como el mejor jugador de la Ligue 1, otorgado a Ousmane Dembélé, futbolista del Paris Saint-Germain. En este sentido, estos premios reconocen a los futbolistas franceses dentro y fuera del país galo, y en esta ocasión se han olvidado del delantero del Real Madrid. De este modo, no es solamente que en la afición del Real Madrid se haya enfadado con el futbolista, sino que incluso en su propio país se han olvidado de él, debido a sus constantes ausencias en el conjunto blanco.

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En este sentido, Kylian Mbappé tiene en su mano darle la vuelta a una situación crítica. El delantero está en un punto crucial de su carrera, con el Mundial a la vuelta de la esquina tiene que decidir si quiere dar un paso adelante y convertirse en el mejor futbolista del planeta o seguir siendo noticia por asuntos extradeportivos.