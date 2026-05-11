Fiesta azulgrana por las calles de Barcelona con pelotas hinchables sobrevolando el autobús

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El FC Barcelona celebra este lunes una rúa por las calles de la ciudad para festejar el título de LaLiga EA Sports, refrendado de manera matemática este domingo tras ganar el Clásico ante un pobre Real Madrid (2-0).Durante la celebración se han producido muchas imágenes curiosas, como suele ser habitual. Entre ellas, una de Szczesny fumando mientras sobrevolaba una pelota de playa en el bus y otra de Raphinha y Lamine Yamal jugando con una de esas pelotas hinchables.