Jorge Morán 12 MAY 2026 - 12:37h.

El brasileño vería con buenos ojos la llegada de Mourinho

Florentino Pérez busca entrenador para el Real Madrid: ocho nombres que rondan en el mercado

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El casting para el banquillo del Real Madrid ya ha comenzado. Y ahí parte con ventaja José Mourinho, que parece ser el favorito de Florentino Pérez para coger las riendas de un vestuario roto por los problemas extradeportivos. Un técnico que luchará el ego con más ego y deberá rendir cuentas con jugadores como Jude Bellingham, Fede Valverde, Kylian Mbappé o Vinicius.

Precisamente este último podría tener un papel fundamental en la llegada de Mourinho. El brasileño fue culpado por la marcha de Xabi Alonso después de su cabreo en el Clásico y había dudas de como podría recibir al portugués tras todo lo ocurrido con Prestianni en la Champions. Pese a ello, parece que Vini habría dado el visto bueno de una operación que sería histórica.

Vinicius, alejado de los problemas de los vestuarios

El vestuario del Real Madrid está dividido. En las últimas semanas ha salido de todo, desde un tortazo de Rüdiger a Álvaro Carreras, una pelea entre Tchouameni y Valverde que terminó con el uruguayo en el hospital o la presencia de un 'topo' que se encarga de filtrar todo a la prensa.

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A esto hay que sumarle las supuestas diferencias de parte del vestuario con Kylian Mbappé, al que ven como uno de los culpables de lo que está ocurriendo y le señalan por sus últimas imágenes. El francés se marchó con Ester Expósito durante su recuperación, llegó a la Ciudad Deportiva riéndose horas después de la pelea de sus compañeros o incluso se le vio poniendo un storie cuando el Madrid perdía el Clásico.

Pero según ha podido saber ElDesmarque, en el vestuario hay un futbolista alejado de esta división y ese no es otro que Vinicius. El brasileño se lleva bien con toda la plantilla y aunque no le gusta la situación que está viviendo, intenta no meterse en los problemas que sacuden al Real Madrid.

El consejo a Arbeloa y el recibimiento a Mourinho

Es tan importante la posición de Vinicius que, según desveló Abraham Romero en El Mundo, la llegada de Arbeloa vino condicionada con un consejo. Las fuentes cercanas al técnico aconsejaron al de Salamanca estar 'cerca' del brasileño. Le pidieron tener al extremo muy presente para tener al vestuario de su lado.

Una situación que también vivirá Mourinho, al que Vinicius le ha dado el visto bueno. Pese a las dudas de su relación por lo ocurrido en Champions League y el supuesto insulto racista de un jugador del Benfica, el brasileño ve con buenos ojos la llegada del portugués. La facilidad para comunicarse, hablando el mismo idioma, así como su importancia en la historia del club, provocan que 'Vini' quiera empezar un nuevo proyecto con el entrenador de 63 años.