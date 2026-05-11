Los tres dardos del Barcelona y su afición al Real Madrid durante la rúa de campeones

Cánticos, conos e indirectas contra el eterno rival por las calles de Barcelona

Horario unificado para la jornada 38 de LALIGA EA Sports excepto un partido

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El FC Barcelona ha celebrado este lunes por las calles de la capital catalana el título de LaLiga, certificado un día antes tras ganar al Real Madrid (2-0) en el Clásico disputado en el Camp Nou. Durante la rúa, como suele ser habitual, ha habido indirectas contra el eterno rival. Para empezar, varios balones de playa en clara alusión a Vinicius sobrevolaron el autobús e incluso Raphinha y Lamine Yamal llegaron a jugar con uno de ellos. Además, se vieron muchos conos durante el recorrido en clara alusión a Álvaro Arbeloa y hubo cánticos contra el Real Madrid a los que se sumaron los futbolistas.