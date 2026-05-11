En el Real Madrid ya hay unanimidad: sólo Mourinho puede reconducir el desgobierno del vestuario

Javi Rayo 11 MAY 2026 - 16:58h.

Jorge Picón desvela los planes del Real Madrid con José Mourinho

Ya puedes ver en Mediaset Infinity el episodio completo

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El desgobierno en el vestuario del Real Madrid es total y evidente. En el conjunto blanco van prácticamente a polémica por día y el madridismo pide ya medidas drásticas. El nombre de José Mourinho no para de sonar con fuerza y Jorge Picón desvela en ElDesmarket que los primeros contactos entre el equipo merengue y el entorno del entrenador portugués ya se han producido. Si antes había dudas en el directiva blanca alrededor del regreso de 'The Special One' ahora la unanimidad es prácticamente total.

José Mourinho, más cerca del Real Madrid

"Hasta donde yo sé, ya se ha producido esa reunión donde estaban presentes Florentino Pérez, José Mourinho, José Ángel Sánchez y Jorge Mendes. En esa conversación se pusieron encima de la mesa tanto los intereses del Real Madrid como los de Jose Mourinho. Yo todavía no sé si el Real Madrid ha accedido a las peticiones de Jose Mourinho pero sí te puedo contar que el Real Madrid considera que José Mourinho es la mejor opción para el banquillo. Dicho esto, si el Real Madrid cree que el cambio en el banquillo va a solucionar todos los problemas, están muy equivocados. Hay muchos problemas en esa plantilla y en ese club más profundos que son los que hay que solucionar antes de que venga cualquier entrenador. Hasta que no se tomen esas decisiones, para mi cualquier cambio de entrenador es inútil", explica Jorge Picón.

Rubén Uría también sigue la misma línea, el problema del Real Madrid va mucho más allá que un simple cambio de entrenador: "Es muy difícil. Yo tengo que reiterarme, da igual si el entrenador es Pocoyo o Doña Rogelia. El Real Madrid no tiene un problema de entrenador. No lo ha tenido nunca. No lo ha tenido con Xabi Alonso, no lo tenía con Ancelotti, no lo tiene con Arbeloa. El problema del Madrid no es de entrenador, es un problema de orden, de disciplina. Es un problema de modelo de club".