Fran Duarte 11 MAY 2026 - 11:34h.

Álvaro Arbeloa ha tenido que salir a justificar los fracasos del Real Madrid hasta en tres ocasiones esta temporada

Álvaro Arbeloa cae de la burra

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MadridSer entrenador del Real Madrid no es nada fácil y menos aún cuando te toca el vestuario más conflictivo que se recuerda en décadas. Álvaro Arbeloa ha tenido la difícil tarea de sustituir a Xabi Alonso esta temporada y ha sido el único en dar la cara al ir cayendo en cada competición. Primero tras ser eliminados contra el Albacete en la Copa del Rey, luego la eliminación contra el Bayern y finalmente la derrota contra el Barça en el Camp Nou que les ha permitido celebrar el alirón frente al eterno rival. Tres momentos en los que el salmantino ha tratado de justificar lo sucedido y en los que ha ido variando el discurso cada vez más. Puedes ver las excusas de Arbeloa esta temporada en el vídeo superior.