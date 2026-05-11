Eder Sarabia responde a la carta del Sevilla y al Betis con un recado: "Sorprende que quieran que gane"

Ángel Cotán 11 MAY 2026 - 09:45h.

El técnico ilicitano analiza la visita a La Cartuja

Eder Sarabia señala la desventaja del Sevilla en la pelea por no descender: "No sé si lo estarán"

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Eder Sarabia compareció este lunes en sala de prensa. En la previa de su visita al Estadio La Cartuja, la segunda del presente curso, el técnico del Elche CF respondió a todo tipo de cuestiones. El bilbaíno admite que los resultados de la jornada no han sido positivos, pero afronta el duelo ante el Real Betis con confianza. Además, el entrenador fue cuestionado por la manida carta del Sevilla FC tras las declaraciones del CEO verdiblanco.

El preparador ilicitano analizó los resultados que se dieron durante el pasado fin de semana reconociendo que no fueron nada positivos para sus intereses: "Seguramente se ha apretado todo. Me decía mi mujer, no pienses en resultados porque al final no salen los que tu quieres. Es algo que no puedes controlar, así que tenemos que estar concentrado en nosotros. Quedan nueve puntos, ya te digo, tenemos que pensar en nosotros. Se lo dije ayer a los jugadores, el equipo está bien".

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Las declaraciones de Eder Sarabia en sala de prensa

Recado por la eliminación en Copa. "Es un gran equipo que tiene esa quinta posición de la Champions bastante encarrillada. Tenemos capacidad, ya lo hicimos en Copa. Algunas situaciones un poco extrañas nos eliminaron de la competición, pero tenemos juego y personalidad. Sabemos que vamos a un estadio espectacular y una grandísima afición, pero estamos preparados".

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¿Rotaciones? "Sí, alguna cosa cambiaremos porque entiendo que en este momento es importante la frescura física. Veo al equipo en todos los sentidos bien".

La carta del Sevilla a Integridad. "Hombre, a ver. Si que me sorprende un poco que el Sevilla quiera que el Betis gane. Yo que he estado allí... me sorprende un poco, no sé cómo valorar eso. A partir de ahí, entiendo que ellos con las dos victorias que han conseguido ya estarán más tranquilos. Tampoco es algo que tengamos que centrarnos demasiado, nosotros a lo nuestro. Vamos a ir con todos, ellos también. No creo que haya mucha historia".