Basilio García Sevilla, 07 MAY 2026 - 15:56h.

Señala las declaraciones de Ramón Alarcón sobre los partidos finales del Betis

Ramón Alarcón, el once de Simeone y el Elche en lontananza: "Ojalá lleguemos sin jugarnos los puntos"

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Nuevo capítulo en la rivalidad futbolística sevillana. El tramo final de la temporada está siendo especialmente tenso para el Sevilla FC, que tiene que conseguir en las cuatro últimas jornadas su permanencia en LALIGA EA SPORTS y, por tanto, está muy pendiente de todo lo que sucede a su alrededor en estas últimas jornadas que levantan tantas suspicacias. Tanto es así, que ha enviado una carta informativa al Comité de Integridad de LALIGA, señalando unas declaraciones del CEO del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón, en las que hablaba de la actitud del equipo verdiblanco en sus enfrentamientos contra rivales directos del Sevilla cuando todo se resuelve.

Según ha informado Radio Sevilla, el club ha enviado esta misiva informativa para que exista un seguimiento a la actuación del Betis en los partidos ante el Elche, de la jornada 36, y el Levante, de la última fecha, ambos en el Estadio de La Cartuja, a los que podría llegar con la quinta plaza ya confirmada. Se trata de una práctica no habitual, pero sí común, cuando se producen situaciones de este equipo, con declaraciones que llaman la atención o alineaciones poco habituales.

Consultando con fuentes del club, se trata de una carta en la que únicamente expone las declaraciones de Ramón Alarcón, precisamente en la citada emisora, en la que el CEO bético hablaba sobre la manera en la que el Betis podría tomarse estos partidos relevantes, palabras que se produjeron el pasado 13 de abril, justo después de que el Sevilla ganara al Atlético de Madrid y los verdiblancos siguieran en liza en la UEFA Europa League.

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Las declaraciones de Alarcón

En concreto, las palabras que señala el Sevilla son las siguientes. “¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos. Será señal que hemos afianzado la quinta plaza. Si eso ocurre, Manuel le dará el premio a los menos habituales, como hace siempre. Que los béticos disfruten de lo que quieran disfrutar. ¿Hacer un Simeone? No creo que sean comparables”, explicaba en las ondas Ramón Alarcón.

En ese sentido, Alarcón rememoró además una situación similar que vivió el club verdiblanco antes de ganar su tercera Copa del Rey en 2022. “Recuerdo cuando jugamos la final de Copa tuvimos, en la misma semana, un partido frente al Elche: lo hicimos con cinco o seis titulares y con ánimo de ganar. Perdimos, pero tuvimos ocasiones”. De aquel partido, Pellegrini solo repitió en el once de la final con Bartra, Pezzella, Canales, Juanmi y Fekir.