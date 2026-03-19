El Betis se enfrenta a una multa de 30.000 euros por el entrenamiento previo al derbi frente al Sevilla

Pablo Sánchez 19 MAR 2026 - 13:51h.

Pellegrini, autocrítico tras el derbi: "Estamos tan frustrados como los béticos"

El duelo estaba declarado de alto riesgo

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El entrenamiento previo al derbi frente al Sevilla en La Cartuja puede costarle caro al Real Betis. La Comisión Antiviolencia propuso una sanción económica que asciende a los 30.000 euros por la aparición de dos botes de humo y una pancarta con la leyenda 'Ultras' en la grada del estadio el pasado 1 de mayo.

La Comisión, que ya propuso para sanción al Betis y al Sevilla por hechos similares antes del derbi sevillano jugado en noviembre, recordó que la ley prohíbe la introducción en los espectáculos deportivos de bengalas, petardos, botes de humo y productos corrosivos o inflamables.

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Obliga a su vez a los organizadores a controlar el acceso a los recintos deportivos para garantizar la seguridad de los espectadores y para impedir la exhibición de pancartas, bufandas y otros elementos destinados a la promoción de grupos radicales.

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Sanciones por los incidentes en Getafe

La Comisión informó de que los incidentes ocurridos en el partido Getafe-Betis, que tuvo que ser interrumpido temporalmente por el árbitro el pasado día 8, y en el Osasuna-Real Madrid, el 21 de febrero siguen en fase de investigación por parte de la Policía Nacional, aunque ha propuesto ya varias sanciones.

En el Getafe-Betis multas para tres aficionados por los incidentes en la grada del Coliseum por parte de los denominados Comandos Azules, ante los que la Policía tuvo que intervenir, cuando unas 25 personas abandonaron sus localidades y se desplazaron hasta la valla donde estaban 150 aficionados del Betis.

Entre otras decisiones, Antiviolencia propuso a su vez una multa de 8.000 euros y un año de prohibición de entrada a recintos deportivos para un aficionado del Oviedo, vinculado al grupo radical Symmanchiarii, por agredir a otro seguidor en el partido contra el Atlético de Madrid el 28 de febrero, y otra de 3.001 eurps para otra persona implicada en los mismos hechos.