Un partido de cadetes en Cádiz acaba con una agresión y hospitalización

Redacción ElDesmarque 04 MAY 2026 - 10:58h.

Los hechos ocurrieron en el Manuel Irigoyen

Detienen a un árbitro del Mundial "bajo sospecha de agresión sexual"

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La violencia vuelve a aparecer en el fútbol formativo. Desgraciadamente estamos acostumbrándonos a este tipo de noticias en partidos de menores. En esta ocasión, como informan los compañeros de Diario de Cádiz, los hecho ocurrieron en terreno gaditano. En un encuentro de categoría cadete que enfrentaba al CD Lagunense B y el CDF Fran Mejías se produjo una agresión que acabó en hospitalización.

El choque, correspondiente al Grupo 1 de la Cuarta Andaluza Cadete, finalizó con victoria visitante con un marcador apretado (4-5). Fue entonces cuando se produjo este triste episodio en el que un miembro del cuerpo técnico local fue agredido por parte del responsable del CDF Fran Mejías.

El golpe, a la altura de la cabeza, provocó el traslado del agredido a un centro hospitalario. El árbitro del partido recogió los hechos en el acta arbitral. En un primer momento, el integrante del CD Lagunense B agredido fue atendido por el personal sanitario presente en las instalaciones del Puntales-La Paz. A renglón seguido se procedió a su traslado al Hospital Puerta del Mar.

También fueron necesarios una ambulancia y la presencia de dos vehículos de la Policía Nacional. Además de la citada agresión, el acta del árbitro del encuentro también refleja la invasión de un grupo de espectadores para acudir a la zona del terreno de juego en la que se produjeron los lamentables hechos. Tras varias horas de atención, el agredido fue dado de alta. El CDF Fran Mejías actuó rápido y comunicó en sus canales oficiales la destitución del agresor, así como la condena de todo lo ocurrido en el Manuel Irigoyen. Sin duda, un nuevo capítulo que mancha nuestro fútbol y que no atiende a las medidas de la Real Federación Andaluza contra la violencia en el deporte. Más si cabe ante la mirada de menores de edad.