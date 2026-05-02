Andrea Esteban 02 MAY 2026 - 21:40h.

Los jóvenes responden en un momento clave

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Diego Pablo Simeone dejo un mensaje muy bonito tras el triunfo ante el Valencia CF en Mestalla (0-2) : confianza total en su plantilla y reconocimiento al trabajo de base de grandes jugadores y entrenadores como Fernando Torres en la antesala de un duelo clave en Europa.

“Cuando el equipo los necesita, dan el máximo”

Simeone puso en valor a los menos habituales, destacando la importancia del grupo por encima de los nombres: “Hay varios. Podemos sumar a Robin, a Musso. Cuando el equipo los necesita, dan el máximo. Se puede jugar mal o bien, pero necesita el Atlético tener eso en plantilla”.

El técnico argentino insistió en la necesidad de contar con jugadores comprometidos en todos los roles, clave en la gestión de una plantilla larga.

También analizó el papel de Nahuel Molina: “El mejor juego de Molina está en las transiciones. Tiene tiro, gol, asistencias. Alguna vez nos lo puede dar cuando está más ofensivo”.

El sello de Fernando Torres

El foco también estuvo en los más jóvenes, que volvieron a responder cuando el equipo los necesitó: “Gran partido de Boñar, de Morcillo, que trabajo muy bien. Luego la calidad de Cubo, que tiene talento y hablé en la previa. Iker tiene lo que se vio, explosivo".

Ahí llegó el reconocimiento directo a Fernando Torres y su trabajo en la cantera: “Estos chicos son trabajo de Torres y es un premio para el Atlético”.

Simeone subrayó que este tipo de perfiles son esenciales para el futuro del club, especialmente en momentos exigentes de la temporada.

Sobre el presente inmediato, fue claro: “Siempre queremos ganar. Necesitábamos hacer un trabajo con jerarquía. Ahora a descansar y pensar en el martes”.

Y, como es habitual en él, cerró cualquier polémica externa sin rodeos: “Nada”.