Uno por uno y notas del Atlético de Madrid ante el Valencia: Mendoza, Vargas y los canteranos responden

Fran Fuentes Madrid, 02 MAY 2026 - 18:16h.

Así jugaron los rojiblancos en su partido disputado en Mestalla

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El Atlético de Madrid venció al Valencia CF en el partido correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los futbolistas de Diego Pablo Simeone sobre el césped de Mestalla, en el que los canteranos han sido claves para desequilibrar el marcador. También han dado un paso adelante Rodrigo Mendoza y Obed Vargas en esta 'unidad B' del conjunto rojiblanco. A continuación, las puntuaciones de los jugadores, uno por uno.

Juan Musso (5): Poco exigido. Seguro en centros laterales y en algún balón en profundidad.

Javi Boñar (6): Resolvió bien, aunque tuvo algún problemilla en defensa, pese a que Nahuel le ayudó mucho. En ataque se desplegó varias veces con criterio.

Robin Le Normand (6): Muy bien en la defensa del área, en la anticipación y conteniendo a Sadiq en la segunda mitad.

Clément Lenglet (7): Muy seguro en todo el partido. Empezó cogiéndole la medida a Sadiq hasta el punto de que este se fue a buscar a Le Normand. Eficaz en la salida de balón.

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Julio Díaz (5): Tuvo sus más y sus menos con Luis Rioja, aunque en general tampoco le buscaron mucho. Colocado en zonas adelantadas para recibir el balón y que Thiago Almada pudiera meterse hacia dentro.

Nahuel Molina (8): Jugando como lateral adelantado, progresó mucho en ataque, rompió un par de veces al espacio e incluso dejó un disparo lejano que se marchó repelido por la cruceta.

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Rodrigo Mendoza (7): Puso el criterio y la dirección a los ataques del equipo en el centro del campo.

Javi Morcillo (6): Jugando por delante de la defensa. Encargado de dar el primer pase, de incrustarse entre los centrales cuando la pelota lo requería y muy generoso en las ayudas.

Obed Vargas (7): Tuvo personalidad con balón, siempre intentando mirar hacia delante. Incluso se descolgó buscando algún tiro desde la frontal del área.

Thiago Almada (4): Poca presencia en ataque y poca precisión cuando tuvo el balón, tanto en centros al área como a la hora de buscar portería.

Rayane Belaid (4): Un poco solo y perdido como único delantero. El equipo no supo hacerle llegar el balón y él tampoco supo habilitarse ni encontrar alguna posición de ventaja.

Koke Resurrección (6): Se ofreció constantemente como una opción de pase y dio continuidad al juego asociativo del equipo.

Antoine Griezmann (6): Entró para subir una marcha al ataque del Atleti, y vaya si lo consiguió.

Iker Luque (7): Entró en la segunda mitad, y el primer balón que tocó fue hacia dentro. Dio amplitud por la izquierda y dejó algún regatito, demostrando su calidad. Pudo marcar otro más en el descuento, pero Dimitrievski le sacó una mano espectacular.

Miguel Cubo (7): Aprovechó un desajuste en la defensa del Valencia con por un despiste en un posible fuera de juego, sellando su debut con un tanto.

Aleksa Puric (-): Entró en el descuento sustituyendo a Javi Boñar, pero no tuvo tiempo de hacer mucho.