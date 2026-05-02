David Torres 02 MAY 2026 - 15:15h.

El once del Atlético es irreconocible

Ocho titulares se caen de la lista de Simeone para el partido contra el Valencia

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Valencia El Valencia recibe este sábado al Atlético de Madrid en Mestalla en un partido en el que intentará aprovechar el foco del equipo rojiblanco en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal para lograr una victoria con la que acariciar la permanencia en Primera.

El equipo valencianista, tras ganar al Girona, llega en duodécima posición de LALIGA EASPORTS, con 39 puntos, a cinco del descenso. Una victoria le permitiría llegar a los 42, una cifra que en otros cursos aseguró la salvación, pero que está por ver si en este lo hace. El Atlético de Madrid, que llega sin apenas descanso y con bajas, es cuarto con 60 puntos.

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El once titular del Valencia CF

En el Valencia CF, Corberán recupera a Eray Cömert después de perderse los dos últimos partidos mientras que pierde a Lucas Beltrán, por problemas en la rodilla.

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Su técnico presentó un once similar al del pasado encuentro, con el mediocentro Pepelu como central para acompañar a Tárrega y Renzo Saravia manteniéndose en el once. En el lugar de Beltrán entró Ugrinic.

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El once del Valencia CF será: Dimitrievski; Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

La alineación del Atlético de Madrid

Aunque Carlos Corberán aseguró que espera “la mejor versión” de su rival, en la alineación rojiblanca no jugará de inicio nadie, salvo el portero Jan Oblak, de los que empezaron el duelo del pasado miércoles contra el Arsenal ni de los que también comenzarán el choque de vuelta del próximo martes, además con las bajas en Valencia de Julián Alvarez y Giuliano Simeone, a los que se prevé listos para la semana que viene en Londres. Tampoco están disponibles en Mestalla Alexander Sorloth, que estará en condiciones para el martes, ni José María Giménez, quien ya ultima su recuperación después de siete encuentros de baja por una lesión muscular, aparte de Pablo Barrios y Nico González, fuera de la ida y la vuelta ante el Arsenal y, entre medias, de la visita a Mestalla.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, deja fuera de la convocatoria para el partido de este sábado ante el Valencia a Marcos Llorente y David Hancko, que se quedan en casa para descansar y se suman a las bajas ya conocidas.

Con todo, el Atlético de Madrid saldrá con cuatro canteranos y seis no habituales Musso; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Obed Vargas, Mendoza, Morcillo; Rayane y Almada.