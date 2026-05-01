David Torres Valencia, 01 MAY 2026 - 20:01h.

El Valencia recupera a Eray Cömert

Lucas Beltrán no lo logra

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El Valencia CF duerme ya en su hotel de concentración para preparar el trascendental duelo de este sábado ante el Atlético.

Para el duelo fue duda hasta última hora Lucas Beltrán. El delantero argentino Lucas Beltrán no se ejercitó este jueves con el Valencia debido a unas molestias en la rodilla, a falta de una sesión de entrenamiento antes del partido contra el Atlético de Madrid este sábado. “El único jugador que no ha podido entrenar hoy es Lucas Beltrán, que tiene una molestia en la rodilla. Como todavía queda un entrenamiento, mañana veremos para ver si está disponible para el partido del sábado”, dijo el técnico Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla. Finalmente se probó este viernes y no lo logró.

El recientemente lesionado Thierry Rendall y los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier siguen con sus procesos de recuperación, mientras que Julen Agirrezabala está cerca de poder volver, pero también es baja para una citación que, una semana más, Corberán completó con canteranos.

Convocatoria del Valencia CF ante el Atlético

El Valencia CF se ha concentrado en su hotel habitual desde dónde viajará dos horas antes del encuentro a Mestalla.

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 34 de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Cömert, Jesús Vázquez y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

Se lleva del filial: Vicent Abril, Rubo Iranzo, Lucas Núñez y David Otorbi

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Diakhaby, Copete, Thierry y Lucas Beltrán

Descartes técnicos: No hay