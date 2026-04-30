David Torres 30 ABR 2026 - 12:19h.

Lleva dos asistencias consecutivas desde que recuperó la titularidad

Así está el golaveraje del Valencia CF con sus rivales directos para evitar el descenso

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ValenciaJavi Guerra ha vuelto a la vida. El centrocampista de Gilet está recuperando su mejor versión tras una etapa de suplencia en al que Filip Ugrinic le mandó al banquillo por su bajo rendimiento. El jugador, uno de los más talentosos del equipo, se deja notar cuando Corberán le dan la confianza y lo saca de inicio. La prueba evidente es que lleva dos asistencias consecutivas, a Sadiq en Son Moix, y el Valencia sacó un valioso empate, y a Ramazani ante el Girona, dónde el Valencia sumó tres puntos de oro. Dos asistencias, cuatro puntos.

Cantos de sirena desde Italia

Guerra, que marcó ante el Alavés su único gol de la temporada y que no asistía desde febrero en el derbi contra el Levante UD, ha recuperado la sonrisa y los ecos de su mejoría llegan hasta Italia. Hoy el centrocampista ofensivo era noticia en el prestigioso diario la Gazzetta dello Sport. Según el rotativo transalpino, Guerra sigue en los planes del AC Milan para el futuro.

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Según la mencionada información la llegada de Goretzka al AC Milan favorece, a su vez, la búsqueda de otro mediocentro con perfil box to box como es Javi Guerra, cuya principal virtud es romper líneas. No puede sorprender este interés, y así lo cuenta la mencionada fuente, poque el AC Milan siempre quiso a Guerra, tal y como ha ido informando ElDesmarque. De hecho, antes de renovar, eran los italianos y el Manchester quiénes habían puesto sus ojos sobre él.

Ahora, el conjunto ‘rossoneri’ no ha dejado de seguir a Javi Guerra, que el verano pasado era un objetivo real antes de que renovara y que sigue siendo uno de los deseos del club transalpino.

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La situación actual de Javi Guerra

Dicho esto, Guerra es caro, según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado es de 25 millones de euros, una cantidad que el Valencia CF no se plantea ni sentarse a negociar su salida después de haberlo atado. Así, al margen de los rumores que surgen de Italia, Javi Guerra es feliz en Mestalla, dónde acaba de renovar su contrato y sentir la confianza del club.

"Sabemos que es un momento que cuesta ganar partidos, tienes que saber sufrir y hoy se ha visto aquí en Mestalla", decía respecto a su presente que pasa inmediatamente por un trascendental choque contra el Atlético. "Si sacamos los tres puntos ante el Atlètico nos dará mucho más aire, pero no podemos bajar, debemos seguir esforzándonos para sacar este final de temporada”, resumía tras su última buena actuación ante el Girona.