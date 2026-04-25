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Notas y uno por uno Valencia ante el Girona: Dimitrievski sobresale en un equipo de notables

Once titular del Valencia CF ante el Girona
El Valencia CF en Mestalla. Valencia CF
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El Valencia CF ganó ante el Girona en el partido 3001 del conjunto de Mestalla en la élite. Ramazani y Sadiq fueron los autores de los goles, pero Dimitrievski, una semana más, fue clave en el triunfo valencianista

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador:

Stole Dimitrievski (9): El de Macedonia del Norte da una prestancia y tranquilidad a la zaga que contagia. Gran intervención en el minuto 55. En el 90 salvó un gol cantado en Mestalla. No es un diez porque encajó un gol.

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Gayà (8): El capitán subió en infinidad de ocasiones y, por su lado, llegaron las mejores acciones de ataque. En la segunda mitad puso un centro magnífico a Sadiq por el 2--0. Su mejor partido en meses.

Pepelu (8): Repitió como central ante la incompleta recuperación de Unai Núñez. Una vez más el de Denia cumplió y eso que su velocidad punta no le favorece en esa posición.

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César Tárrega (8): Amonestado verbalmente en el minuto 3. Cumplió

Renzo Saravia (6): Amonestado. Buenos minutos en su estreno como titular aunque el 2-1 llegó por su lado. Tiene algunos desajustes defensivos. Jugó 70 minutos pero cumplió. Fue ovacionado epor Mestalla.

Guido Rodríguez (8): El argentino aporta pausa, clase y salida. Tuvo una buena ocasión desde la frontal. Acabó con calambres. Amonestado el la última acción por protestar la falta final.

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Javi Guerra (7): El de Gilet le aporta cosas al equipo, aunque parece que luce más cuando sale del banquillo. Muy trabajador.

Rioja (7): Se lo dejó todo defendiendo y puso algunos buenos balones en ataque. En el 2-1 no estuvo bien en la marca.

Ramazani (9): El belga es el más desequilibrante del equipo. A veces se pasa de regatear o buscar "Sólo" a Sadiq, pero tiene calidad y clase. Lo demostró en el 1-0. Jugada personal que avanzó al Valencia CF. Mestalla lo despidió en pie y con una larga ovación

Ramazani celebra su gol ante el Girona
Ramazani celebra su gol ante el Girona. Valencia CF

Lucas Beltrán (5): Tan voluntarioso como fallón. El argentino se dejó la vida pero estuvo poco acertado. Sustituido en el 63.

Sadiq (7): Fallón y desesperante como casi siempre. Le hicieron un penalti claro que no se señaló. En la segunda mitad se desquitó de las ocasiones y marcó de cabeza. Cambiado poco después en el 70.

También jugaron en el Valencia CF:

Ugrinic (6): Salió en el minuto 65 por Javi Guerra. Buenos minutos

Diego López (6): Salió en el minuto 65 por Lucas Beltrán. Se dejó la piel en cada acción.

Hugo Duro (6): Salió en el minuto 71 por Sadiq. Tuvo dos buenas ocasiones para marcar y lo hizo bien pero la zaga le amargó el día.

Unai Núñez (6): Salió en el minuto 71 por Renzo Saravia. Cumplió como siempre

André Almeida (6): Salió en el minuto 84 por Largie Ramazani. Cumplió su misión.

Corberán sufre en Mestalla
Corberán sufre en Mestalla. LaLiga

El entrenador:

Carlos Corberán (6): De inicio, Carlos Corberán apostó por un once titular con cambios obligados por la lesión de Thierry Rendall. Además de darle la oportunidad a Renzo Saravia, sacó de inicio a Rioja y Javi Guerra, claves en Mallorca.

Poco después de la primera hora de partido sacó a Ugrinic y Diego López por Javi Guerra y Lucas Beltrán.

Con 2-1, en el minuto 70, Corberán sacó a Hugo Duro por Sadiq y a Unai Núñez por Renzo Saravia.

Agotado, sentó a Ramazani en el 83 para dar entrada a André Almeida y dispuso cinco defensas en línea y avanzó la defensa.

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