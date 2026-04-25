Dimitrievski señala el camino de la salvación (2-1)

Sadiq y Ramazani adelantaron al Valencia, Joel Roca recortó distancias

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ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Girona en el partido correspondiente a la Jornada 32 de LALIGA EASPORTS disputado en Mestalla. Todo ocurrió en la segunda mitad. El Valencia CF se avanzó por mediación de Ramazani en jugada personal y Sadiq tras un centro de Gayà. Inmediatamente después Joel Roca recortaría distancias. Dimitrievski, con una parada milagrosa en el 90 salvó a su equipo del empate.

De inicio, Carlos Corberán cambió tres jugadores en el once, manteniendo la apuesta por Pepelu pero dándole la oportunidad a Renzo Saravia, Rioja y Guerra, que habían sido el revulsivo ante el Mallorca. La tensión por la importancia de los puntos en juego se transmitió en nervios desde el inicio. El Girona dominaba el balón, el Valencia CF trataba de salir a la contra con la velocidad de Ramazani y Sadiq.

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El Valencia CF perdona

Con el paso de los minutos, el equipo local fue entonándose, Sadiq pudo ser objeto de penalti en el 16 y Lucas Beltrán la estrellaba en el palo en el 17. Después Sadiq, sólo ante Gazzaniga, no embocó un gol cantado.

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El Valencia CF se enfrió y, aunque tuvo transiciones para adelantarse, Sadiq y Ramazani las malograron casi todas. Por el contrario, en la última jugada de la primera mitad, fue el Girona quien, de falta directa, pudo marcar. Echeverri, desde la frontal la clavaba cerca de la portería. Un uff se escuchó en Mestalla.

Ramazani y Sadiq avanzan al Valencia CF

Tras el paso por vestuarios, el panorama parecía no cambiar, pero esta vez sí, en una transición por la izquierda, Largie Ramazani con espacios se lo hizo todo. Encaró a sus rivales, se coló en el área y se la colocó lejos del alcance de Gazzaniga.

En el minuto 58, una nueva subida de Gayà por su banda propició el 2-0. El capitán se fue hasta la línea de fondo, recortó y con la derecha se la puso a Sadiq que, tras haberse librado de su par, remató bien de cabeza.

A la jugada siguiente, Joel Roca, llegando a placer por la izquiertda y a la espalda de Renzo Saravia y Rioja, recortaba distancias (2-1). Los catalanes, aprovechando el carrusel de cambios, se fueron hacia adelante y encerraron al Valencia y comenzaron a acumular llegadas al área che.

Francés salvaría casi en la línea un gran remate de Hugo Duro en el 89 que podía haber sentenciado el encuentro tras un buen centro de Ugrinic; pero como no entró, Stole Dimitrievski tuvo que intervenir en el minuto 90 salvó un gol cantado a Stuani, que acababa de salir.

El Valencia se replegaba acunado por su afición y el Girona lo intentaba hasta el final. El Girona, la tuvo, pero el Valencia CF también, aunque el marcador ya no se movería. Tres puntos de oro que se quedan en Mestalla ante un rival directo.