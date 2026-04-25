David Torres 25 ABR 2026 - 17:25h.

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Girona en la Jornada 32 en Mestalla

También se escuchó "Sí se puede"

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ValenciaNo fue una pitada monumental, pero sí sorprendió que el Valencia CF fuera recibido con pitos en su llegada a Mestalla para jugar el trascendental encuentro de la Jornada 32 ante el Girona. La victoria del Alavés minutos antes contra el Mallorca que comprime la clasificación, ha erizado los nervios a los valencianistas que, en un buen número, silbaron a los jugadores y al cuerpo técnico cuando llegaban al estadio.

Como se aprecia en el vídeo de ElDesmarque, los pitos se escuchaban por encima incluso de la banda que tocaba el Amunt València. La afición está cansada de todo, del sufrimiento, de la angustia, de Peter Lim, de Meriton, de Kiat Lim, de la gestión de aquí, del entrenador y de los jugadores.

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También "Sí se puede" y luego aplausos

Cierto es que fueron unos pitidos tímidos y que, al final del recibimiento, el grupo de aficionados más cercano a la puerta por dónde accedían los jugadores gritaron "Sí se puede". También, como los pitidos, fue algo residual pero lo cierto es que en el ambiente se respira intranquilidad por la situación clasificatoria. Y es que, a falta de dieciocho puntos por disputarse, el Valencia CF está únicamente dos por encima del descenso.

Ya en el calentamiento, con Mestalla llenándose, los jugadores fueron recibidos con aplausos, incluso cuando se cantó el once titular por megafonía.