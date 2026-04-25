David Torres 25 ABR 2026 - 13:59h.

Compara su inquina con el caso Arbeloa-Carvajal

Santi Cañizares atiza a Arbeloa por la nueva suplencia de Dani Carvajal: "Somos un poquito orgullositos"

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ValenciaSanti Cañizares ha analizado la situación que viven Dani Carvajal y Arbeloa en el Real Madrid y lo ha hecho poniendo dos ejemplos que él mismo sufrió y vivió en Mestalla y que le marcaron de por vida.

Así, en su intervención en El Partidazo de COPE, para explicar que Arbeloa deja en el banquillo a Carvajal de forma sistemática por "inquina" el meta del Valencia CF recordó cómo le sucedió algo similar con Ronald Koeman en 2008, cuando lo apartó junto a David Albelda y Miguel Ángel Angulo o, poco después, cuando Carboni pasó de ser jugador con Quique Sánchez Flores a ser su jefe, también en el Valencia CF que Cañizares conoció.

"Quique retiró a Carboni y este le hizo la vida imposible"

El meta de Puertollano explica que Quique Sánchez Flores en el Valencia retiró a Carboni, y el italiano al año siguiente, en una decisión incomprensible por parte de Juan Soler, fue nombrado director deportivo del Valencia y claro, la tensión fue insufrible. "Quique retiró a Carboni. Carboni el año siguiente fue director deportivo del Valencia. Le hizo la vida imposible a Quique Sánchez Flores en los fichajes, en la gestión y en todo", decía un Cañizares que, no contento con ello, recordó cuando Koeman lo apartó a él.

El caso con Koeman

Koeman llegó al banquillo del Valencia en octubre de 2007, sustituyendo a Quique Sánchez Flores y con el equipo en puestos europeos. En menos de seis meses al frente del equipo, ganó un título, pero estuvo cerca de descender a Segunda División, lo que se evitó con Voro en el banquillo sustituyendo al neerlandés cuando fue destituido. Ronald Koeman llegó como una gran apuesta de la dirección deportiva después de ganar la Eredivisie, pese a tener contrato en vigor con el PSV Einhoven, y a su llegada apartó del equipo a jugadores importantes como Santiago Cañizares, David Albelda y Miguel Ángel Angulo, una decisión que, junto a los cambios en el sistema de juego, generaron mal ambiente y tensiones en el equipo que desembocaron en una mala dinámica por la que finalmente fue destituido en abril de 2008, tras ganar la Copa del Rey.

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Cañizares no lo olvida. "Koeman me retiró. A mí Koeman me pide un vaso de agua y lo tengo que ver ya muy deshidratado, muy mal, muy malito, muy malo que no llega al hospital para darle el vaso de agua porque lo considero injusto"., se despachó el meta