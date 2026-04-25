Arnaut Danjuma y el Girona, ni juntos, ni separados

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Su primera campaña en el Valencia CF está siendo tan decepcionante como lo fue en el conjunto gerundés

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ValenciaNuevo choque especial para Arnaut Danjuma en Mestalla. El neerlandés, muy probablemente desde el banquillo, se enfrentará al último club en el que estuvo antes de fichar por el Valencia CF: el Girona de Míchel Sánchez. Como en la primera vuelta, el delantero llega al duelo necesitado de reivindicarse, de dar una versión que no ha aparecido en toda la temporada. Y es que, su primera campaña en el Valencia CF está siendo tan decepcionante como lo fue en el conjunto gerundés. Dos asistencias y tres goles, a pesar de la confianza de Corberán (1610 minutos repartidos en 29 partidos) es un bagaje escasísimo, aunque algo mejor que en Girona, dónde fue peor.

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Sin marcar desde septiembre y sin asistir desde enero

Sin marcar desde septiembre, Danjuma se volverá a encontrar este sábado con el Girona, equipo en el que militó cedido la pasada temporada y en el que cuajó una temporada irregular, una situación similar a la que atraviesa en el Valencia, donde encadena más de seis meses sin marcar un gol. Desde septiembre para ser exactos.

El último tanto que marcó el natural de Lagos (Nigeria) fue el 30 de septiembre en la derrota contra el Oviedo en Mestalla (1-2), un encuentro en el que además erró un penalti que teóricamente tenía que tirar Pepelu. El día del Oviedo. De este modo, Danjuma ya ha superado el medio año sin ver portería, mientras que la última asistencia que repartió fue el 24 de enero en la victoria ante el Espanyol (3-2), hace tres meses.

De titular, a suplente, como en Girona

El atacante, que arrancó la temporada como titular indiscutible, ha ido perdiendo protagonismo alternando titularidades con apariciones desde el banquillo y en los últimos ocho partidos tan solo ha jugado 181 minutos, saliendo de inicio en solo uno de ellos.

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La situación del futbolista de Países Bajos ha cambiado desde el partido de la primera vuelta en la que visitó Montilivi el 4 de octubre en un enfrentamiento que terminó con derrota valencianista por 2-1 y en el que el neerlandés dio la asistencia del gol.

Durante su cesión en el Girona en la 2024-25, Danjuma marcó dos goles en Liga y uno en Champions y repartió dos asistencias.

Por aquel entonces, Danjuma había marcado tres goles en siete partidos de Liga, una cifra con la que ya había superado sus registros en la competición regular con el equipo catalán. Y es que, si sus datos en Valencia son malos, en Girona aún fueron peores. Durante su cesión en el Girona en la 2024-25, Danjuma marcó dos goles en Liga y uno en Liga de Campeones, donde repartió dos asistencias.

Le quedan seis partidos para enderezar una temporada en la que demostró que él y el Girona no funcionaron ni juntos, ni separados.