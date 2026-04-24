David Torres 24 ABR 2026 - 12:14h.

Alerta roja con Thierry: Qué lesión tiene y posible adiós a la temporada

Thierry ha podido decir adiós a la temporada y al Valencia CF

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ValenciaSe confirman los presagios con Thierry Rendall, que tuvo que abandonar de forma prematura el encuentro que el Valencia CF disputó en Son Moix, por un problema muscular, el enésimo, en el muslo de su pierna derecha. El futbolista, que se sometió a pruebas este miércoles y también este jueves ya conoce el alcance de su lesión: está roto. El Valencia CF lo ha confirmado en un parte médico en el que informa del alcance de su problema: "lesión de la musculatura abductora de su pierna derecha". Parece que evita el quirófano y, por tanto, la lesión se puede recuperar sin más intervención pero será difícil que el tiempo de baja sea inferior a un mes que es lo que queda de competición. De ser así, se despediría de la temporada y, salvo giro inesperado, del Valencia CF. Dependerá todo de la evolución de la lesión.

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El parte médico de Thierry Rendall

Así reza el parte médico emitido por el club: Tras las pruebas realizadas el jugador del Valencia CF, Thierry Rendall, presenta una lesión de la musculatura abductora de su pierna derecha, sufrida este pasado martes durante el partido ante el RCD Mallorca.

El lateral portugués seguirá tratamiento médico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica.

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Las lesiones se han cebado con él

La relación de Thierry Rendall con el fútbol en el Valencia CF ha estado salpicada por las lesiones desde un año después que llegara. Problemas musculares fueron visitándolo de forma cíclica hasta que en la 24/25 estuvo casi un año fuera de los terrenos de juego por una rotura del ligamento cruzado. Este año regresó con la temporada empezada y tuvo una nueva lesión muscular. Fue la primera. Estuvo un mes de baja y, ahora, un nuevo contratiempo.

El resumen es sencillo, se ha perdido 78 partidos con el Valencia CF y 573 días de ausencia.

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Acaba contrato, no hay oferta de renovación

Cuando se especula si Thierry ha podido vivir sus últimos minutos como jugador del Valencia CF es porque acaba contrato el próximo 30 de junio y, sobre la mesa, no tiene ninguna oferta de renovación firme, prueba inequívoca de que el club no tiene nada claro su continuidad. De hecho, está buscando de forma activa en el mercado uno o dos laterales derechos porque tampoco hay demasiada fe en las opciones de Foulquier, al que le queda un año de contrato y está de baja tras haber sido operado.