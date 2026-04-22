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Alerta roja con Thierry: Qué lesión tiene y posible adiós a la temporada

Thierry Rendall sale de Son Moix lesionado
Thierry Rendall sale de Son Moix lesionado. LaLiga
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ValenciaLas primeras pruebas a Thierry Rendall parecen confirmar los peores presagios, la lesión que le obligó a abandonar Son Moix, dónde el Valencia CF empató a un gol contra Osasuna. El lateral derecho parece tener una rotura en el abductor de su pierna derecha. Este miércoles se ha realizado pruebas y el jueves por la mañana se volverá a explorar la zona para dictaminar el alcance de su lesión. Si se confirma la previsión inicial y, en función de la dimensión de la rotura, el luso podría haber dicho adiós a la temporada y, quién sabe, si haber jugado ya sus últimos minutos con el Valencia CF. Por fortuna para los intereses del equipo, Renzo Saravia demostró estar sobradamente preparado.

Será algo que se vislumbre tras un nuevo examen médico de diagnóstico que marque el tamaño de la afectación en el muslo y, por ende, el tiempo de baja definitivo y cuando el Valencia CF envíe el consiguiente parte médico

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Thierry lesionado, en el Mallorca - Valencia CF. Valencia CF

Thierry se ha perdido ya 78 partidos: puede haber dicho adiós al Valencia CF

Lo cierto es que, desde que es jugador del Valencia CF, Thierry Rendall ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Nadie quiere lesionarse, pero la estadística en el caso del lateral es, desgraciadamente, abrumadora. En total se ha perdido 572 días por lesión. 78 partidos oficiales sin él, contando el de Mallorca, y ahora que acaba contrato, esa falta de fiabilidad ha pesado mucho para que, a menos de 50 días para que se despida, el Valencia CF no le haya presentado una oferta de renovación en condiciones.

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Historial de lesiones de Thierry Rendall
Historial de lesiones de Thierry Rendall. Transfermarkt

Esta lesión parece ser ya la puntilla definitiva, por lo que puede haber dicho adiós al Valencia CF y sus minutos en Son Moix, los últimos de su carrera en Mestalla. Quizá, depende de la rotura y de la evolución del futbolista podría quedarse en un mes y estar disponible para el último partido de temporada fijado para el 24 de mayo.

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