El Valencia CF salva un empate ante el Mallorca que invierte tendencias (1-1)

David Torres 21 ABR 2026 - 21:01h.

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El Valencia CF empató en su visita a Son Moix que no le vale para salvarse pero al menos mantiene la distancia con uno de sus perseguidores, el Mallorca. Se invierten las tendencias en un mal partido. Los de Mestalla rompen una racha de dos derrotas seguidas, mientras que los bermellones venían de dos victorias consecutivas. Samú Costa en el 49 adelantaba a los locales aprovechando un grave error defensivo. En el 67, Sadiq empataba tras una gran asistencia de Javi Guerra.

El partido 3000 del Valencia CF empezaba mal, con siete bajas en la lista y una defensa inédita para parar a Muriqi y con Pepelu como improvisado defensa central y, por si fuera poco, en el minuto 11 se lesionaba Thierry Rendall, obligando al debut de Renzo Saravia, que entró con ganas y cumpliendo.

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Con todo, la primera gran ocasión del encuentro llegó en el minuto 7 de partido. Gayà llegaba por la izquierdo y puso un gran balón al corazón en el área pero Lucas Beltrán no acertó.

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A partir de ahí el Mallorca, con Asano y Darder como principales protagonistas, comenzó a apretar la meta del Valencia CF. Darder probaba desde lejos los reflejos de Dimitrievski en el 25. Era la mejor alternativa para un Mallorca que, por normal general, buscaba a Muriqi, este peleaba el balón y buscaba al japonés a Asano, novedad en el once esta tarde, y que tuvo una gran ocasión en el 41. Había miedo a perder, pero el Mallorca er mejor.

El Mallorca se adelanta: Samú Costa

La segunda parte confirmó los peores presagios en el Valencia CF. En el 48 un grave desajuste defensivo permitió a los baleares adelantarse. Centró Darder desde el costado y, Samu Costa, sólo, marcó de cabeza a placer. Los de Demichelis habían amagado con un saque de esquina en corto y eso descontroló la zaga de los de Mestalla.

Los nervios se apoderaron del Valencia CF, que comenzó a perder balones absurdos. Su entrenador, Carlos Corberán, hizo un triple cambio a la hora de partido. Sacó a Javi Guerra, Rioja y Danjuma porque el equipo estaba KO. Sólo Stole Dimitrievski había evitado el segundo. Jan Virgili mareaba al Valencia CF que pasó cinco minutos totalmente noqueado.

Cambios y empata Sadiq

Los cambios tuvieron una repercusión inmediata en el juego. Así, Ramazani, sólo ante Leo Román, tuvo el empate en el 65, pero sería su inseparable Umar Sadiq. El delantero de Nigeria aprovechaba un buen centro de Luis Rioja, prolongado por Javi Guerra, que acababan de salir, permitieron al príncipe de Kaduna empatar. Pcco después Largie Ramazani tuvo otra ocasión para adelantar a los de Mestalla que estaban disfrutando de sus mejores minutos.

El Mallorca, no obstante, no le perdió la cara al partido y, en el añadido, Dimitrievski tuvo que volver a hacerse enorme para evitar el gol.

Para que nada faltara, en la última acción del encuentro, el Valencia CF pidió penalti no señalado de Maffeo sobre Gayà. El colegiado prefirió pitar el final.