David Torres 21 ABR 2026 - 17:49h.

Novedades obligadas en ambos equipos

Demichelis también lo piensa: "El Valencia CF no lo merece"

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MallorcaMallorca y Valencia abrirán este martes la jornada 33 de LaLiga EA Sports con un duelo de dos equipos inmersos en la lucha por la permanencia y que, de ganar, darían un importante paso adelante para alejarse de la zona de descenso. El cuadro balear viene en la mejor dinámica de la temporada, con dos triunfos seguidos ante el Real Madrid (2-1) y el Rayo Vallecano (2-0) y no conoce la derrota como local con Martín Demichelis al mando, puesto que su otro partido fue la victoria contra el Espanyol (2-1).

En el caso del Valencia, parecía que el equipo de Carlos Corberán se había despegado de la zona de peligro después de un buen inicio de la segunda vuelta, pero sus tres derrotas en los últimos cuatro partidos le han acercado de nuevo a la zona roja, de la que tan solo le separan tres puntos pese a ser décimo cuarto.

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El once titular del Mallorca

El juego de los bermellones ha mejorado considerablemente con el técnico argentino, convirtiéndose en un equipo mucho más atrevido en su propuesta de juego y largo a la hora de presionar, uno de los puntos claves del partido ante el elenco valenciano. Sin embargo, a la hora de elaborar dicha presión no podrá contar con Zito Luvumbo ni Mateo Joseph, ambos lesionados, y ahí ha tenido que decidir entre varias opciones, de las cuales finalmente optó por meter a Asano en el por detrás de Muriqi.

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Finalmente el Mallorca jugará con: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell; Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Asano, y Muriqi.

El once titular del Valencia CF en Son Moix

Los centrales Eray Cömert y Unai Núñez se unen a las ya conocidas bajas de larga duración de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, por lo que el centrocampista Pepelu probablemente será quien acompañe al único central sano, César Tárrega, en el centro de la defensa.

Pepelu ya actuó en esa demarcación el año pasado en Copa y esta temporada lo hizo en Getafe cuando Tárrega se lesionó, y también en los últimos minutos del último partido en el Martínez Valero. Mientras, el máximo goleador Hugo Duro, que arrastraba molestias y solo se entrenó con el grupo en el último entrenamiento, sí entrará en la convocatoria. En el resto del equipo, la gran novedad es Diego López en lugar de Rioja.

Con todo, el Valencia CF formará con: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Pepelu, Gayà; Diego López, Guido, Ugrinic, Ramazani; Beltrán y Sadiq.