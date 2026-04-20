David Torres 20 ABR 2026 - 14:26h.

El plan de Ron Gourlay sigue contando con Carlos Corberán: Football vs balompié

Carlos Corberán: "Noto la confianza del club y respondo con responsabilidad y autoexigencia"

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ValenciaLógicamente tras los últimos resultados y tras los cánticos de la afición, la comparecencia de Carlos Corberán antes del Mallorca ha estado marcada por la confianza del club en su figura a pesar de estar luchando por evitar la confianza. No hay sonido de tambores de destitución en el club y Carlos Corberán lo sabe.

Así, al ser preguntado si sentía la confianza del club cuando en la calle parece que cada partido es un examen para Corberán, el entrenador ha sido claro al respecto. "Cuando los resultados, cuando un equipo y más uno grande, como es el Valencia en el que los resultados no son positivos, todos somos conscientes de ese es el entorno, ese es el hábitat, es la normalidad de un club. Entonces convivo con esa exigencia y me uno a ella porque es la exigencia que tiene que tener un club como el Valencia, pero siempre he notado confianza (del club) y ante esa confianza hay que ser responsable para poder hacer el trabajo de la mejor manera posible y hacerlo siempre con exigencia.

"Cuando las cosas no salen normalmente al que se mira es el entrenador"

"Ahora vienen momentos que las cosas salen y momentos que las cosas no salen y cuando las cosas no salen, normalmente al que se mira es el entrenador como más responsable. Pero eso es la parte con la que convivimos todos los entrenadores de fútbol. Convivimos con eso, porque cuando ganamos no podemos ser los mejores y no lo somos, pero cuando perdemos, pues hacemos todo muy malo y tampoco es verdad. Entonces, para mí lo que hay que vivir en la profesión y esta con mucho equilibrio, con responsabilidad y con autocrítica", ha explicado sobre la obviedad de que depende de los resultados

"Siempre he notado confianza (del club) y ante esa confianza hay que ser responsable para poder hacer el trabajo de la mejor manera posible y hacerlo siempre con exigencia" Valencia CF

"Eso para mí son dos pilares fundamentales, responsabilidad de hacer de hacer el trabajo que uno tiene que hacer de la mejor forma que lo puede hacer y la exigencia o la autoxigencia de buscar siempre las cosas que uno no hace bien para hacerlas mejor y eso que me traslada a mí mismo también lo comparto con mi equipo de trabajo con mi equipo con la plantilla con los jugadores y cuando uno está en el Valencia, club de fútbol ya sabe la exigencia que tiene"; ha zanjado el técnico al respecto.

Tiene la certeza que el vestuario está con él

El otro runrún que hay en el entorno es si los jugadores están con él o no. Corberán asegura que él tiene "absoluta convicción y fe en la plantilla. El equipo tiene herramientas para sobreponerse a la situación. Veo un equipo entregado en la causa y capaz de hacer autocritica, que es responsable y cuando las cosas no salen bien queda tocado. Siento al equipo como la primera semana que entrené al Valencia. Pero hay veces que las cosas salen y otras que no y cuando no salen, se mira al entrenador. Pero con eso convivimos los entrenadores. Uno tiene que ser autocritico y exigente. El primero que no está satisfecho con los puntos que llevamos es Corberán. Pero creo en mi plantilla y creo que podemos sumar más puntos en lo que resta de temporada", dijo Corberán