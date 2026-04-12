Estabilidad y sostenibilidad suenan a largo plazo y el Valencia CF de Corberán está agotando su crédito

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Ron Gourlay tiene un plan. Me consta. Estabilidad y sostenibilidad son las palabras que lo definirían. Traducido al cristiano para que usted lo entienda es apostar por un proyecto largo con Carlos Corberán (al menos tres años para buscar la estabilidad en el club) y el Nou Mestalla y la Academia como los pilares económicos del Valencia CF del presente y del futuro. Sí, como leen, Ron Gourlay tiene un plan que pasa por Carlos Corberán pero la afición del Valencia CF cada vez más pide la dimisión del de Cheste y se lo recuerda cada vez que puede. En Mestalla es habitual cuando las cosas se tuercen, y fuera de casa, en Elche, tras la dolorosa derrota del equipo que le condena a luchar por la permanencia, volvió a escucharse el grito en el Martínez Valero.

Football vs balompié

Es una paradoja, pero es así en el Valencia. Lo que pretende Gourlay a veces choca frontalmente contra cómo vivimos el fútbol en España, en Valencia. La cultura inglesa del football, de los entrenadores 25 años en un club, de la estabilidad a pesar de los resultados, se estampa totalmente contra la forma española de ver el balompié; contra la cultura y la afición valencianista que necesita cambios desde hace años. La parroquia está harta de, una temporada más, acabar frustrados, sufriendo, asqueados con lo que ven y luchando por no descender cuando todos hemos conocido al Valencia CF luchando por ser el mejor del mundo. Y además, llueve sobre mojado con Peter Lim

La naturaleza no da saltos

Elogio que el CEO de fútbol tenga un plan. Me gusta pensar que alguien que ha estado tantos años en el fútbol quiera poner la pelota en el centro de todo, no como en los últimos tiempos con Peter Lim que pasó de todo. Creo que el Valencia ha hecho un mercado de invierno de los mejores que se recuerdan, pero el fútbol no espera y la naturaleza, al menos en España, en LALIGA no da saltos. Cambiar en siete meses una dinámica lamentable como club de los últimos siete años es imposible. Pensar que tendrá tiempo el Valencia CF para apostar por la cantera y esperar que el Nou Mestalla dé beneficios sin centrarse primero en el aquí y ahora, es un riesgo. El fútbol, ahora como en esos años 90 que hemos recordado con la jornada retro, te atropella y a mí me da miedo fiar todo el futuro a que los resultados te acompañen a corto plazo para esperar un futuro mejor.

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El plan de Gourlay pasa por Corberán

Llegados a este punto del análisis siempre, querido lector, me encanta dar una opinión de cómo resolver el entuerto pero hoy, abatido por haber tirado por tierra otra temporada, sufriendo por ver al Valencia arrastrándose, no se me ocurre qué es mejor. ¿Cambiar al entrenador? Sí, te puede dar resultado a corto plazo aunque no te lo garantiza. Pero además, quienes tienen que hacerlo, que son Ron Gourlay y Kiat Lim, ni se lo plantean. Ron Gourlay tiene un plan que pasa por Carlos Corberán y no lo cambia por mucho que parte de la afición pida su dimisión. Además, piensan, echarlo implicaría un dinero, un nuevo cambio de proyecto a corto plazo y nuevos jugadores del gusto de otro técnico. Descartado.

Gourlay tiene un plan que pasa por Carlos Corberán y no lo cambia por mucho que lo critique la afición

Y si no cambias al entrenador ¿qué haces? ¿Cambiar a la plantilla? Ahora no puedes, pero en verano el gen Guido Rodríguez, es decir la ambición, tiene que presidir todos los fichajes. Si o sí.

Entonces si no cambias al entrenador ni a la plantilla ¿qué hacemos ¿Cambiar al presidente, al dueño? Ojalá fuera tan fácil, pero Lim no se va a ir a corto plazo.

Es un callejón de difícil salida porque, lo único que no debes cambiar es a la hinchada y, con este panorama en Valencia cada vez es más la gente que se aleja de su querido club. La celebración de Guido en redes es un ejemplo más: felicitaciones para él, pero críticas al proyecto y al entrenador.

En fin, que hoy que todo lo veo negro, lo único que creo que nos queda a usted, lector y aficionado del Valencia CF, y a mí, es apretar los dientes y confiar en que el plan de Gourlay salga bien. Mientras, los que somos creyentes, nos encomendaremos a San Vicente, aprovechando que es nuestro patrón y se celebra este lunes. Rezaré porque haya tres equipos peores y que en un futuro la exigencia y la ambición vuelvan a ser las dos divisas que rijan el club que muchos amamos. Feliz semana, si pueden.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com