Todo fue retro para el Valencia CF en Elche menos la afición que fue top: condenado a luchar por la permanencia

Más de 2000 aficionados en las gradas, 200 se esperaron al final para pedir la dimisión de Corberán e increpar a los jugadores

Doscientos aficionados piden la dimisión de Corberán y gritan contra los jugadores tras la derrota

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ElcheEl Valencia CF perdió su partido de la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS 25-26 frente al Elche CF. Un encuentro que era especial debido a que se celebró la ‘Jornada Retro’ en la que los equipos de Primera y Segunda División lucieron equipaciones retro y jugaron con un balón único de la época, pero que acabó como el rosario de la aurora para los de Mestalla y con doscientos aficionados pidiendo la dimisión de Corberán e increpando a los jugadores. Todo muy retro, pero tristemente de actualidad. Todo fue retro para los valencianistas que se condenan de nuevo a seguir sufriendo y están a un partido del descenso tras su derrota contra el Elche. El Valencia CF tuvo su partido con mayor caudal ofensivo pero terminó perdiendo y se complica la vida sobre manera.

Los valencianistas lucieron una equipación cuyo diseño está inspirado en los inicios de la década de los noventa, una colección que reinterpreta un clásico que durante dos temporadas (1990-91 y 1991-92) utilizó el equipo como equipación alternativa. Fue una camiseta que recordaba a míticos del valencianismo como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Bossio, Lubo Penev, Enric Cuxart, Carlos Arroyo, Rommel Fernández, Robert Fenández, Ochotorena o Sempere, entre otros. Pero está lejos del rendimiento de aquellos. A pesar de su esfuerzo en ataque, el Valencia CF cae en barrena y se condena a seguir sufriendo. La afición se desespera y con razón.

Un deja vu en Elche: nuevo objetivo, salvarse

Es un deja vu. Cuando el Valencia CF parecía salvado y miraba a Europa, las dos derrotas consecutivas ante el Celta y contra el Elche han dejado al Valencia CF sin opciones de regresar a las competiciones europeas y condenado a sufrir. Hasta Carlos Corberán cambió su discurso y marcó un nuevo objetivo: la permanencia. "Tenemos 35 puntos, 35 puntos no son suficientes para garantizar que el equipo esté en la próxima temporada alia división y el objetivo ahora mismo es sumar puntos para poder garantizarlo".

Un sentimiento retro, el del sufrimiento, que vuelve a ser rabiosa actualidad en el Valencia CF de Kiat Lim, Ron Gourlay, Carlos Corberán y la plantilla.

Balón, tele, árbitros...Todo fue retro

Todo fue retro en Elche. Así, el choque se disputó con un esférico especial con diseño retro que rinde homenaje a la estética de los balones que marcaron el fútbol de finales de los años 90. Esta pelota de LALIGA y PUMA mantiene los 12 paneles grandes sellados sin costuras, y una base blanca con gráficos negros geométricos que evoca el estilo característico de aquella época.

Además, la retransmisión televisiva también hizo guiños a épocas pasadas, desde el logotipo anterior de LaLiga antes de las repeticiones hasta el marcador. También en redes sociales el Valencia CF hizo guiños retro, a la camiseta, a las retransmisiones.... Incluso el estamento arbitral se apuntó a esta "jornada retro" con una equipación inspirada en el Mundial de Estados Unidos 1994, que entonces rompía con el tradicional negro para adoptar los colores vibrantes que marcaron aquella cita. Hernández Maeso fue el encargado de lucirlo en el Martínez Valero y fue tan retro que no paró el partido cuando Eray Cömert estaba en el suelo y pidió el cambio, circunstancia que aprovechó el Elche para marcar su único gol.

Y, por supuesto la afición, que más que retro, fue top

En la jornada retro lo fue hasta la afición, que lució algunas camisetas de otras temporadas y que no falló. Porque la hinchada valencianista fue retro...y Top. Además de llenar la grada visitante, se repartió por el campo. Según algunas fuentes hasta 2700 seguidores che se dieron cita en las gradas del Martínez Valero. Ya desde el comienzo del choque, la afición del Valencia ha protagonizado el recibimiento más ruidoso en los prolegómenos del encuentro ante el Elche en el estadio Martínez Valero, en un partido marcado por la cordialidad y la convivencia entre seguidores de ambos equipos en las inmediaciones del recinto ilicitano.

Todo muy de los ochenta pero que, en la década de Peter Lim al frente del Valencia CF, más que retro es actual.

Pero igual que se desgañita animando y alentando a los futbolistas, también es exigente y ambiciosa. Y dos centenares de aficionados se esperaron al final del choque para acabar la jornada retro pidiendo la dimisión de Carlos Corberán e increpando a los jugadores. Todo muy de los ochenta pero que, en la década de Peter Lim al frente del Valencia CF, más que retro es actual.