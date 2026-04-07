David Torres 07 ABR 2026 - 11:01h.

ElDesmarque ha conocido de primera mano la edición limitada que sale a la venta este miércoles

El Valencia CF jugará de naranja en la jornada retro

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ValenciaLa camiseta retro con la que el Valencia CF jugará este sábado en el Martínez Valero ante el Elche ya está en Valencia. Sale a la venta este miércoles de forma online y en las dos tiendas físicas del club (Mestalla y calle Colón) pero ElDesmarque ha podido ver en directo esta joya para los aficionados valencianistas. Se podrá comprar una única camiseta por persona ya es una edición limitada. Saldrá a la venta desde la talla XS hasta la XXXL a partir de las 10 horas de la mañana.

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Retro al completo: diseño, logo de LALIGA, el escudo

La camiseta retro del Valencia CF es una reedición de la que lució el Valencia CF, también con Puma, a principios de la década de los noventa. Naranja en diversos tonos, no sólo el diseño es retro, también el escudo del Valencia CF y el logo de LALIGA, que es el que se llevaba hace treinta años. Lo único "nuevo" son los logos de los sponsors actuales y los dorsales finalmente serán los actuales, tal y como ha decidido la propia LIGA que sí vestirá de retro a los árbitros y hasta los balones serán como los de principios de los noventa.

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Según informa el club, el "RETRO JERSEY toma como referencia los códigos estéticos de aquella camiseta con una visión aspiracional, moderna y cultural de lo que significa el Valencia CF, donde la historia cobra vida en cada detalle. Desde la trama en diferentes tonos naranja al escudo, que ha sido reinterpretado tomando como referencia el mismo que defendían nuestros jugadores a inicios de los noventa".

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Una camiseta emblemática de un Valencia de grato recuerdo

El Valencia y PUMA unidos comercialmente desde 2019 y con contrato hasta 2029 decidieron regresar a comienzos de la década de los noventa con la camiseta retro del Valencia cuando la marca alemana vistió al conjunto valencianista por primera vez (fue entre 1990 y 1992). Por eso, la camiseta elegiga se ha inspirado en una de sus primeras creaciones, la tercera equipación de la 91-92 para esta jornada retro.

El Valencia CF vistió la camiseta retro de esta jornada en dos campañas. La primera fue la temporada 1990-1991 del Valencia CF, marcada por las altas expectativas tras el subcampeonato liguero del curso anterior, se saldó con una evidente regresión deportiva y una preocupante irregularidad. El conjunto dirigido por Víctor Espárrago, con escasos refuerzos y un inicio titubeante que lo llevó a coquetear con los puestos de descenso, hasta finalizar séptimo en Liga y quedar fuera de competiciones europeas.