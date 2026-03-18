David Torres 18 MAR 2026 - 19:31h.

El Valencia CF vestirá su camiseta retro ante el Elche en la Jornada 31

LaLiga prepara una jornada retro con camisetas vintage y mucho más: fecha y detalles

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ValenciaComo ha venido informando ElDesmarque, LALIGA ha decidido que durante la jornada 31 en Primera División, que se disputará entre el 10 y el 13 de abril, se celebrará una jornada retro. En el caso del Valencia CF, le corresponde jugar ante el Elche en el Martínez Valero. Será una acción inédita en el fútbol profesional europeo: los jugadores saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF. En el caso del Valencia CF se remontará 35 años atrás para elegir la camiseta con la que saltará al campo.

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El Valencia CF, aunque aún no lo ha hecho oficial ni lo ha confirmado, ha decidido junto a Puma que la camiseta que llevará sea una que emule a la tercera equipación que vistió en la temporada 91-92. Sin embargo, ya ha hecho un guiño en redes sociales

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Una camiseta inspirada en la tercera equipación de la 90-91 y 91-92

El Valencia y PUMA renovaron ”a largo plazo” el acuerdo que mantienen desde 2019 y que vencía en junio de 2024 y lo prolongaron cinco años más, por lo que la marca de ropa deportiva vestirá a los equipos del club de Mestalla hasta 2029 y completará una década seguida haciéndolo en esta nueva etapa juntos. La colaboración es estrecha y, en esta iniciativa de LALIGA ha quedado claro. Puma sigue siendo la marca de ropa que viste al conjunto de Mestalla después de haber vestido al conjunto valencianista entre 1990 y 1992 .De esta forma, 15 de su 107 años de vida, el Valencia habrá confiado en la marca alemana.

Y precisamente se ha inspirado en una de sus primeras creaciones, la tercera equipación de la 91-92 para esta jornada retro.