Se expondrán por primera vez en la Madrid Fashion Week

Por qué Real Madrid, FC Barcelona, Rayo y Getafe no cambiarán de camiseta en la 'jornada retro'

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LaLiga vivirá el próximo mes de abril por primera vez en su historia una Jornada Retro. Un fin de semana de fútbol en el que la mayoría de los clubes vestirán con camisetas 'vintage', los árbitros se sumarán a la causa con sus indumentarias, se jugará con un balón 'estilo antiguo' y hasta los grafismos y los alrededores de los estadios tendrán un aire ochentero.

Se llevará a cabo durante todos los partidos correspondientes a la jornada 31 en LaLiga EA Sports y la jornada 35 en LaLiga Hypermotion. Un total de 21 encuentros que se jugarán durante el fin de semana del 11 y 12 de abril. Eso sí, hay cuatro clubes que usarán sus camisetas de siempre por distintos motivos y no se han sumado al proyecto.

Nuevas camisetas de LaLiga para la Jornada Retro

Sin duda, uno de los grandes alicientes para esa jornada será el de las camisetas de los clubes. Camisetas que se presentarán de manera conjunta el próximo jueves 19 de marzo en la Madrid Fashion Week. Es decir, que serán modelos profesionales quienes luzcan esas nuevas indumentarias sobre la pasarela para ponerlas en escena.

Según el organismo presidido por Javier Tebas, se trata de "una unión natural entre fútbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural".

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Ese día, el jueves 19 de marzo y justo un mes antes de la Jornada Retro, se conocerán las nuevas equipaciones de los 38 clubes que participarán. Habrá cuatro que no lo hagan y los cuatro son de Primera: el Real Madrid es el único que no se ha querido sumar al proyecto, mientras que el Barcelona, el Rayo Vallecano y el Getafe no tendrán nuevas camisetas "por problemas técnicos", según argumentan.