Un nuevo entrenado y cuatro refuerzos en posiciones idénticas a las de hace un año

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Cinco fichajes para sustituirlos a todos. En 2025, el Real Madrid firmó a Xabi Alonso como nuevo entrenador y cuatro refuerzos en los que invirtió cerca de 217 millones de euros. Un año más tarde, y tras pasar Álvaro Arbeloa por el banquillo, el nuevo líder del vestuario será José Mourinho y el club ya tiene cerradas cuatro incorporaciones más, todas en las mismas demarcaciones que se reforzaron hace justo un año y tras invertir 130 millones de euros más, síntoma inequívoco de que los refuerzos de hace 12 meses no han terminado de funcionar.

Los cinco fichajes del Real Madrid en 2025

El Real Madrid pagó entre 12 y 15 millones de euros al Bayer Leverkusen para incorporar a Xabi Alonso antes del Mundial de Clubes. Junto a él llegaron tres nuevas incorporaciones para el torneo: Dean Huijsen a cambio de 62 millones procedente del Bournemouth, Álvaro Carreras a cambio de 50 millones procedente del Benfica y Trent Alexander-Arnold, que pese a acabar contrato con el Liverpool, aterrizó antes de tiempo en el Santiago Bernabéu a cambio de 10 millones en una operación que también incluía una prima de fichaje de 20 millones más.

Tras el Mundial de Clubes, que no salió bien para el equipo madridista, llegó Franco Mastantuono, el más caro del pasado verano a cambio de 63 millones de euros. El argentino ha sido precisamente el más señalado a lo largo de un curso en el que ha rendido muy por debajo del nivel esperado, hasta el punto de que ya se le busca una cesión.

Pero es que los demás tampoco salieron bien. Ninguno, empezando por un Xabi Alonso que fue destituido en enero. Huijsen, Carreras, Trent y Mastantuono se quedaron sin ir al Mundial con sus respectivas selecciones. Y ahora, además, el Real Madrid ha buscado sustitutos para todos.

Los cinco fichajes del Real Madrid un año después

Sustituciones que empiezan en el banquillo. La arriesgada apuesta por Álvaro Arbeloa no hizo más que empeorar el rendimiento de un Real Madrid que suma dos temporadas en blanco. Ahora, Florentino Pérez apuesta por el regreso de José Mourinho, el entrenador más caro de su historia pese a su pobre bagaje los últimos años: 15 millones de euros.

En defensa, otros tres refuerzos. El club blanco ya ha buscado competencia para Trent: pagará los 20 millones de la cláusula de Dumfries. En el eje, Huijsen tampoco ha funcionado y el Real Madrid ha cerrado el fichaje de Konaté, que llega libre pero con una prima de fichaje de 20 millones de euros. Y en la izquierda, el más caro hasta la fecha: 55 millones fijos más 5 en variables para firmar a Cucurella… un año después de gastarse 50 millones en Carreras.

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A ellos se añade Bernardo Silva, que puede ocupar una demarcación similar a la de Mastantuono, aunque en este caso con más polivalencia y muchísima más experiencia en el fútbol europeo. El luso aterriza con la carta de libertad, pero las últimas informaciones apuntan a una prima de fichaje de 10 millones a la que habría que añadir otros 10 millones en comisiones para sus agentes.

En total, el Real Madrid se gastó 217 millones el pasado verano para firmar un nuevo entrenador y reforzar cuatro posiciones muy concretas. Un año más tarde, paga otros 130 millones más por otro entrenador de un perfil completamente distinto y otros cuatro jugadores que ocupan las mismas demarcaciones.