"Ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad", destaca el club

El Real Madrid anuncia una oferta de 150 millones por Julián Álvarez: comunicado oficial

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Álvaro Arbeloa no seguirá en el Real Madrid. Ni en el primer equipo, algo que era un secreto a voces, ni tampoco en el cuerpo técnico de José Mourinho o en las categorías inferiores del club. La entidad ha confirmado este martes por la tarde "un acuerdo" con el técnico "para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo".

"El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", dice la entidad en su comunicado oficial, dejando claro que el Santiago Bernabéu "siempre su casa" y deseándole tanto al técnico como "a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

La destitución oficial de Arbeloa, que ha llegado unos minutos después de anunciar una oferta rechazada al Atlético de Madrid por el fichaje de Julián Álvarez, deja vía libre al anuncio de José Mourinho. El luso ya dio el sí a Florentino Pérez durante la campaña electoral y se espera que llegue este mismo martes a la capital española para formalizar su nuevo contrato como entrenador madridista.

Los números de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

El salmantino llegó al banquillo del primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso, despedido dos días después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Arbeloa debutó el 14 de enero de la peor forma posible: derrota en Albacete y eliminado de la Copa del Rey en un partido marcado por su polémica convocatoria.

Enderezó el rumbo en LaLiga a partir de ahí con cinco victorias consecutivas, pero también sufrió una dura goleada ante el Benfica que le obligó a disputar el playoff de la Champions League y dispararon las dudas. Dos derrotas sorprendentes ante Osasuna y Getafe dilapidaron sus opciones ligueras antes del terrible mes de abril, en el que cayó eliminado de la Champions por el Bayern, perdió en Mallorca, empató ante el Girona y frente al Betis y perdió de manera definitiva el título liguero en Barcelona.

En total, Arbeloa ha dirigido 28 partidos con un pobre balance de 18 victorias, dos empates y ocho derrotas, incapaz de ganar ninguno de los tres títulos que ha disputado durante durante estos cuatro meses y con un vestuario completamente roto.