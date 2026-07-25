Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 20:01h.

Pedro Porro asistió junto a Grimaldo a La Velada VI

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Millones de personas miran este sábado a Sevilla con la celebración de La Velada VI organizada por Ibai Llanos y con un gran número de combates muy esperados por los aficionados así como por la presencia de caras conocidas. Entre los asistentes han estado dos campeones del mundo con la Selección Española como Álex Grimaldo y Pedro Porro y el extremeño, como el valenciano, ha reconocido que se pelearía con Cucurella además de dar la cara por Ferran Torres y la importancia de la salud mental.

Pedro Porro, en La Velada VI

Cariño como uno de los jugadores más queridos: "Es muy importante porque venía también de unos momentos no muy buenos en la Selección pero muy feliz por haber dado la segunda estrella a España y hacer feliz a mucha gente".

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Resiliencia en los malos momentos: "Sí, exactamente. Creo más en la disciplina, son muchos momentos que tienes que pasar para llegar al más alto nivel y creo que hay mucho trabajo detrás. También, darle las gracia a las personas que están detrás de mí porque también hacen su trabajo".

Importancia de la salud mental, con el ejemplo de Ferran Torres: "Es así, hay veces que es muy importante el tema mental. Justo después de la final lo dije, que hay mucha gente que machacaba mucho a Ferran y luego, si ese hombre no llega a estar bien de cabeza, de mentalidad, de poder con todo... a lo mejor no nos hubiera dado el gol de la victoria".

Más duro en el Mundial, ¿lo físico o lo mental?: "Las dos diría yo. Diría que hay que estar preparado de las dos pero más mentalmente porque el físico, con el paso de los partidos, lo vas cogiendo pero mentalmente es más importante".

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Con quién se pelearía Pedro Porro: "Soy un chico muy tranquilo pero me gustaría pegarme con Cucurella".

Mensaje a los aficionados: "Que disfrutéis de esta gran noche. Muchísimas gracias por el apoyo que nos habéis dado desde España durante todo el Mundial y que os queremos mucho".