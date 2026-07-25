El orden y el horario de los 10 combates de La Velada del año 6

Juan Pérez 25 JUL 2026 - 10:11h.

La colocación de los cinco conciertos, claves para acertar todos los inicios

¿Va a asistir Cristiano Ronaldo a La Velada del año 6 para apoyar a Edu Aguirre?

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SevillaEl control de los horarios en La Velada del año 6 es un must para todos aquellos con el interés de ver momentos concretos de algún creador de contenido o artista elegido. A pesar de que la narrativa del evento pasa por la totalidad de los 10 combates en directo desde todos los canales oficiales de Ibai Llanos, hay formas de saber qué hay más allá de la confirmación oficial sobre cuál es la hora de inicio de cada enfrentamiento.

Las elucubraciones sobre la escaleta de La Velada del año 6 pasan por saber cuándo va a colocar Ibai Llanos los conciertos, porque esa es la clave para conocer cuándo pelea cada uno de los 20 boxeadores. A priori solo hay dos enfrentamientos con una hora confirmada, el primero y el último, por lo que los demás pasan por la estimación de lo sucedido en los últimos años. Esta es una suposición lógica para imaginar los horarios después de hacer un análisis de cómo funcionan los conciertos y de su duración en los eventos previos.

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19.25h. Concierto 1: Yandel

19.45h. Fabiana Sevillano (España) vs. La Parce (Colombia)

(España) vs. (Colombia) 20:15h. Clerss (España) vs. Natalia MX (México)

(España) vs. (México) 20:45h. Concierto 2: Juanes

21.00h. Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina)

(España) vs. (Argentina) 21.30h. Marta Díaz (España) vs. Tatiana Kaer (España)

(España) vs. (España) 22.00h. Concierto 3: Bad Gyal

22.25h. Gero Arias (Argentina) vs. Viruzz (España)

(Argentina) vs. (España) 22.55h. Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina)

(Puerto Rico) vs. (Argentina) 23.20h. Concierto 4: Lucho RK & La Pantera

23.35h. Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España)

(Argentina) vs. (España) 00.05h. Samy Rivers (México) vs. RoRo (España)

(México) vs. (España) 00.35h.Concierto 5: Anuel AA

00.55h. Plex (España) vs. Fernanfloo (El Salvador)

(España) vs. (El Salvador) 01.30h. IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España)

Normalmente la entrada de los boxeadores toma unos 5 minutos, el combate unos 20 y el post con la entrevista final otros cinco. Eso deja una media hora por combate con la inyección de anuncios y análisis posterior, mientras que los conciertos rondan entre los 15 y los 20 minutos según la comparación de los tres últimos años. Algunos artistas hacen algo menos o algo más, pero por suerte Ibai Llanos casi siempre ha cumplido el timeline a excepción del problema con Anuel AA.

¿A qué hora abren las puertas de La Cartuja para La Velada del año 6?

La Cartuja abre sus puertas este sábado 25 de julio a las 16.00h., pero el show no comenzará hasta las 19.00h. por lo que la hidratación es fundamental en esa espera con el calor sevillano va a apretar con máximas de 33 grados. Por suerte es una bajada de 3-4 grados con respecto a los días de más sol de la misma semana, un pequeño respiro para un evento nocturno.