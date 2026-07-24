Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUL 2026 - 14:10h.

Todavía no ha anunciado donde jugará, pero tiene cinco destinos favoritos

El excompañero de Marc Gasol en la NBA que perdió medio millón por la cláusula de su peso

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El futuro de LeBron James entra en su recta final. Tras cerrar su etapa en Los Angeles Lakers, el cuatro veces campeón de la NBA debe elegir destino para la próxima temporada entre cinco franquicias: Miami Heat, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers y Minnesota Timberwolves. Sin embargo, el gran cambio no estará solo en el equipo, sino también en su contrato, ya que el de Akron está dispuesto a asumir una drástica rebaja salarial con un único objetivo: volver a competir por el anillo de la NBA.

Cinco destinos y una prioridad: volver a ganar

Según ha estado informando Shams Charania en ESPN durante las últimas semanas, la decisión de LeBron no estará condicionada por el dinero. A sus 41 años, el alero quiere encontrar un proyecto competitivo en el que pueda luchar por otro anillo y disfrutar de los últimos años de su carrera. Miami, Golden State, Cleveland, Philadelphia y Minnesota aparecen como las cinco opciones sobre la mesa.

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Todas ellas cuentan con importantes limitaciones salariales por la normativa de la NBA y deberán encajar cualquier operación sin superar el denominado 'second apron', fijado en 221 millones de dólares. En ese escenario, franquicias como los Warriors o los Cavaliers están estudiando fórmulas para liberar espacio salarial mediante la renegociación de contratos de jugadores clave, con el objetivo de hacer viable la llegada de LeBron.

Pese a su edad, 'The King' sigue siendo una de las grandes estrellas de la liga. En los últimos playoffs volvió a demostrarlo con los Lakers, asumiendo el liderazgo del equipo cuando Luka Dončić estaba lesionado. Su rendimiento sigue siendo de primer nivel, por lo que su rebaja salarial responde a una decisión deportiva y no a una pérdida de nivel o protagonismo.

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Una rebaja salarial histórica

La pasada temporada, LeBron cobró 52,6 millones de dólares tras ejecutar su opción de jugador con los Lakers. Ahora, según Charania, sus pretendientes únicamente podrían ofrecerle un contrato mínimo de veterano, cercano a los 4 millones, o una excepción de nivel medio de entre 6 y 15 millones. Eso supone una reducción de sueldo de entre el 71,5% y el 92,4%, dependiendo del contrato que finalmente firme.

En el escenario más bajo, pasando de 52,6 a 4 millones de dólares, LeBron renunciaría a más del 92% de su salario. Una cifra difícil de imaginar para una leyenda de su dimensión, pero que refleja cuáles son ahora sus prioridades: competir, sentirse importante y tener una última oportunidad real de conquistar un nuevo campeonato antes de poner fin a una carrera histórica.