El excompañero de Marc Gasol en la NBA que perdió medio millón por la cláusula de su peso

Juan Pérez 13 JUL 2026 - 14:17h.

Zach Randolph ni siquiera sabía de la existencia de ese límite en su contrato

¿En qué gasta un jugador de la NFL su primer millón de dólares?

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El secretismo de las cláusulas profesionales en una competición como la NBA pasa por la negociación individual con agentes y jugadores, pero estos últimos no son conscientes muchas veces de lo que firman. El caso de Zach Randolph, estrella de la liga y compañero de Marc Gasol durante muchos años en Memphis Grizzlies, confiesa años después de su retirada que llegó a perder medio millón sin darse cuenta... sólo por pesar medio kilo más de lo debido.

La receta del éxito en la NBA tiene muchos asteriscos en los pivots con un cuerpo menos definido, y tal y como se ha rumoreado con Zion Wiliamson en los últimos años, la cláusula del peso es una realidad. Hay equipos que necesitan colocar una red de seguridad a sabiendas del comportamiento de algunos de sus jugadores, pero en el caso de Zach Randolph ni el propio jugador era consciente de ese muro.

En una entrevista en el podcast Out the Mud, el exjugador confesó por primera vez en su historia que tenía una cláusula del peso en su primer contrato en la NBA. "Nunca he contado esta historia. Yo tenía una cláusula del peso. Yo era el pick 19. Tienes un porcentaje extra (ese año) y el mío era de medio millón o algo así. Y tenía una cláusula por la que debía pesar 250 libras (unos 113,5 kg.) para conseguir el dinero. Yo esto no lo sabía, y llegué pesando 251 libras", confesó.

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En ese momento Zach Randolph despidió automáticamente a su agente antes de pasar a Raymond Brothers, y desde ahí cambió por completo su actitud laboral y profesional. Profesionales como Glen Davis o Jared Sullinger siempre han tenido problemas de este tipo, pero sin duda el más sonado en los últimos años es el mencionado de Zion Williamson, sobre todo por su perfil de estrella.

Si Zach Randolph ha esperado más de 25 años para contar esta historia, parece imposible imaginar una filtración sobre los detalles de esta cláusula del peso en el caso de que exista en el contrato de Zion Williamson. Aún así es un debe de algunos jugadores al llegar a la élite, sobre todo cuando hay mucho potencial y poco cuidado del bienestar, por eso los equipos filtran ese cuidado alineado a los beneficios económicos.

Randolph llegó a brillar sobre todo en su etapa en Memphis con Marc Gasol, donde ambos lideraron al equipo hacia las Finales de la Conferencia Oeste allá por 2013 en la época dorada de los Spurs, quien les acabaron batiendo.